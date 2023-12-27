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Karısını bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis!

Karısını bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis!

Bursa'da karısını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

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Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Nurullah Meral (35) ile öldürülen Nazlı Meral'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulunca düzenlenen raporda, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunun belirtildiğini ifade etti.

Cumhuriyet savcısı da esas hakkındaki mütalaasında sanığın “eşe ve kadına karşı kasten öldürme” suçundan cezalandırılmasını istedi.

Karar öncesi son savunmasını yapan sanık Nurullah Meral ise hakkındaki iddiaları reddederek, "Yapacak bir şey yok. Bana oyun kurdular." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Yıldırım ilçesinde, 12 Kasım 2022'de Nazlı Meral'in yaşadığı Değirmenönü Mahallesi 2. Damla Sokağı'ndaki bir apartmanın 3. katındaki eve gelen yakınları, kadını bıçakla öldürülmüş halde bulunmuştu. Meral'in eşi Nurullah Meral, polis tarafından gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı.

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