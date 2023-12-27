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Haritada işaretledi ve açıkladı: Depremin yeri itibariyle yüklendiğini anlıyoruz

Haritada işaretledi ve açıkladı: Depremin yeri itibariyle yüklendiğini anlıyoruz

Malatya'da bu sabah 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, haritadan bölgeyi göstererek, "Malatya Fayının Maraş'ta 6 Şubat’ta olan büyük depremden dolayı belli ölçüde stres ile yüklenmiş olabileceğini söylemiştik. Depremin yeri itibariyle yüklendiğini anlıyoruz" dedi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.55'te merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'daki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den de açıklamalar geldi. Görür, "Arkadaşlar, demin Beğre/Doğanşehir- Malatya’da ,4,4 deprem oldu. Deprem tam Malatya Fayının güney ucunda. Malatya Fayının Maraş'ta 6 Şubat’ta olan büyük depremden dolayı belli ölçüde stres ile yüklenmiş olabileceğini söylemiştik. Depremin yeri itibariyle yüklendiğini anlıyoruz. Ayrıntıyı öğrenmek için çalışılması lazım." dedi.

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