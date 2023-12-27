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Mide dostu zencefile ilgi arttı! Birçok hastalığa iyi geliyor

Mide dostu zencefile ilgi arttı! Birçok hastalığa iyi geliyor

Hem hastalıklardan korunmak hem de bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanılan bitkiler arasındaki zencefil, doğal tedavi yöntemi olarak tercih ediliyor. Mide dostu zencefilin uzmanlar tarafından koruyucu hekim olarak kullanılması tavsiye ediliyor.

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Tropik ve yarı tropik iklimlerde yetişen zencefil kullanımı Hindistan ve Çin'de daha yüksek olmasına rağmen tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Isı ve neme bol miktarda ihtiyaç duyan zencefil, ülkemizde ise Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilerek tedavide alternatif olarak tüketicilerin kullanımına sunuluyor.

Kış aylarında genelde soğuk algınlığı için kullanılan zencefilin toz halinde tüketilmesini belirten Aromaterapi Uzmanı Abdusselam Olgun, “Zencefilin birden fazla faydası var. Şu anda soğuk algınlığı için kullanılıyor. Bunun yanı sıra astım, bronşit, nefes darlığı gibi problemlerde de kullanılabiliyor. Ama en fazla faydasının görüldüğü rahatsızlıklar bulantı ve mide sorunlarıdır” dedi.

Kanser tedavisinde de hekim kontrolünde zencefilin kullanılabileceğine vurgu yapan Olgun, “Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre zencefil, kanser hastalıklarını dahi tedavi edilebiliyor. Meme kanseri, pankreas kanseri, bununla birlikte akciğer kanseri gibi hastalıklar zencefille tedavi edilebilir. Tabii ki bunlar hekim kontrolünde olmalıdır. Çünkü kanser tedavilerinde doktorun vermiş olduğu ilaçlarla birlikte etkileşime geçilmemesi için uzman kontrolünde kullanılmasını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Mide ağrısı, bulantısı olan ve şişmesi olan özellikle gebeler bir badem tanesi kadar taze zencefil tüketebilirler” diye konuşan Olgun, şunları kaydetti:

“Sabah aç karna çiğneyip yutulabilir. Aynı şekilde yolcular da badem tanesi büyüklüğünde çiğneyip yutabilir. Böylelikle bulantı ortadan kalkmış olur. Zencefilin tozu ayrı, kökü ayrı, taze olanı ayrı kullanılır. Genel olarak mide ve bağırsak rahatsızlığı olanlara taze zencefili öneriyoruz. Soğuk algınlığı şikayetindeyse zencefil tozunu ve kökünü öneriyoruz. Zencefil kökü kaynatılarak, tozu ise bal, pekmez veya süte karıştırılıp içilirse daha faydalı olur.”

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