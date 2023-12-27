Meral Akşener HÜDA PAR ve DEM Parti'ye fena vurdu! İktidara gizli pazarlığı bırakın dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasının başında 12 şehidi isim isim anan Meral Akşener kürsüden gündeme dair mesajlar verdi. Özellikle HÜDA PAR ve DEM Parti'ye sık sık yüklenen Akşener'in iktidara seslenip "Samimiyseniz kayyum meselesi üzerinden gizli pazarlığı bırakın" çağrısı da dikkat çekti.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, Meclis kürsüsünden isim vermeden hem DEM Parti'ye hem de HÜDA PAR'a yüklendi. Terörist başı Öcalan üzerinden dile getirilen cümleleri hedef alan Akşener, "Terörist başına duyduğu sevdası bir türlü değişmeyen bir sözde siyasi partinin bizim gözümüzde siyasi meşruiyeti yoktur" dedi. Akşener, HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'nun 'özerklik' çıkışı üzerinden de iktidara tepki gösterdi.



Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Hepimizin yüreğini yakan, acı günlerden geçiyoruz. Evlere, ocaklara ateş düşüyor. Gencecik fidanlarımız, evlatlarımız, Mehmetçiklerimiz, toprağa düşüyor. Afyonkarahisar’dan, Ramazan Günay; Denizli’den, Mehmet Serinkan; Zonguldak’tan, İsmail Yazıcı; Tokat’tan, Yasin Karaca; Sinop’tan, Çağatay Erenoğlu; Malatya’dan, Emre Taşkın; Şanlıurfa’dan, Abdülkadir İyem; Yozgat’tan, Ahmet Arslan; Mardin’den, Cebrail Dündar; Kırıkkale’den, Semih Yılmaz; Elazığ’dan, Kemal Aslan; Manisa’dan, Enis Budak…

12 ilimizde; 12 yiğidimiz, 12 canımız, 12 evladımız. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Yüce Allah onları, peygamber efendimize, komşu kılsın.

Bölücülüğe ses çıkaramayan koltuk meraklısı fırsatçılar

Biz aynı zamanda milletin vicdanını temsil eden, bu kutlu çatının altında PKK terörünü, aklama peşine düşenlerle de mücadele ediyoruz. Terörist başına, methiyeler düzme yarışına girenlerle de mücadele ediyoruz.

Haine hain diyemeyen, sözde demokrasi havarisi riyakarlarla oy kazanma uğruna, bölücülüğe ses çıkaramayan koltuk meraklısı fırsatçılarla da mücadele ediyoruz.

"Terörist başına duyduğu sevdası..."

İşte bu yüzden, İYİ Parti olarak sonda söyleyeceğimizi, en başta söyleyelim. Adı sürekli olarak değişen; ama terörist başına duyduğu sevdası, bir türlü değişmeyen, bir sözde siyasi partinin bizim gözümüzde, siyasi meşruiyeti yoktur.

Kürtler bu vatanın, has ve şerefli evlatlarıdır

İşte bu yüzden İYİ Parti olarak sonda söyleyeceğimizi en başta söyleyelim. Terörist başına duyduğu sevdası bir türlü değişmeyen bir sözde siyasi partinin bizim gözümüzde siyasi meşruiyeti yoktur. Terörü aklamaya kalkanların gazi Meclisimizde yeri yoktur. "Öcalan Kürtlerin değeridir" diye yapılan bir açıklamanın da emir aldıkları hainin dışında bu vatanın hiçbir evladında karşılığı yoktur.

Kürtler merttir, namusludur, vicdanlıdır. Bu vatanın has ve şerefli evlatlarıdır. Kürtlerin bir değeri diye pazarlanmak istenen bu cani bombalar patlatıp binlerce masumun canına kıydı. Bu mudur Kürtlerin değeri!

Biz diyoruz ki önümüzdeki seçimler bir milat olsun

Biz teröristbaşını lider, PKK’yı pusula, Kürtleri de pazarlıkta kullanılacak kaldıraç gören bu kirli zihniyeti reddediyoruz. Alın, o oylar sizin olsun. Alın, Türkiye düşmanlarına pirim veren, pısırık siyasetiniz sizin olsun. Alın, bölücülüğe yol veren, yılışık siyasetiniz sizin olsun.

Biz diyoruz ki önümüzdeki seçimler bir milat olsun. 31 Mart’ta Yüksek Seçim Kurulu milletimizin önüne, terörle iltisaklı adayları çıkartmasın. Seçimlerden sonra yaptığınız, 'derinlikli' soruşturmaları bu sefer, seçimlerden önce yapın.