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Hem profesyonel fotoğrafçı hem de ressam

Hem profesyonel fotoğrafçı hem de ressam

Bursa'da fotoğraf sanatçısı Atilla Boyoğlu, aynı zamanda ressamlık yönüyle de dikkat çekiyor.

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 Kendi dükkânında hem fotoğraflarını hem de resimlerini sergileyen Boyoğlu, iki sanat dalı arasındaki bağlantıyı ve ilham kaynaklarını anlattı.


Fotoğrafçılığa ilkokul yıllarında okuldan kaçıp babasının dükkanına giden Boyoğlu, siyah beyaz fotoğrafları renklendirerek fotoğrafçılığa başladı. Atilla Boyoğlu okulu bıraktıktan sonra fotoğrafçılık mesleğine yönelirken, ressamlığa amatörce devam etti.

Hayallerini tabloya yansıtıyor

Boyoğlu, resimlerinde genellikle doğa manzaralarını tercih ettiğini ve doğaya baktığında ilham geldiğini belirtirken, "Hayallerimi tabloya yansıtıyorum.

Resimlerimde insanların da doğadaki bakış açısını göstermeye çalışıyorum. Kendimi amatör bir ressam olarak görüyorum. Vatandaşlar resimlerimi beğeniyor. Ressamlık sevgi ve aşkla yapılan bir iş, işimi sevdiği için başarıyorum" dedi.

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