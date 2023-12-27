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Japon öğrencilere Türk mutfağı eğitimi

Japon öğrencilere Türk mutfağı eğitimi

Japon Gıda Bilimi ve Beslenme Bölümü öğrencileri İstanbul’da Türk mutfağı dersi aldı; baklava, lahmacun, turşu, yoğurt yapmayı öğrendiler.

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Japonya’nın Mukogawa Kadın Üniversitesi ile Bahçeşehir Üniversitesi arasında yapılan öğrenci değişim programı kapsamında Türkiye’ye gelen Gıda Bilimi ve Beslenme Bölümü’nden 16 öğrenci ve iki akademisyen hem Türk mutfağı dersi aldılar hem de restoran ve fırınlarda ustalarından baklava, lahmacun yapmayı öğrendiler.


Bahçeşehir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi Bölümü, Japonya’nın Mukogawa Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerini misafir etti. Öğrenci değişim programı kapsamında Türkiye’ye gelen Japon kafile önce Kapadokya ve İstanbul’daki tarihi yerleri gezdi. Türk kültürü ve İstanbul hakkında bilgi edinen Japon öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi’nde derslere katıldı. Eğitimine devam ettikleri Gıda Bilimi ve Beslenme konusu kapsamında Türk mutfağında bulunan yoğurt, turşu, sirke gibi örneklerle fermantasyon hakkında ders aldılar.


Japon öğrenciler Türk mutfağını tanımak için gittikleri restoranlarda yemek ve tatlıların yapımını usta aşçılardan öğrendiler. Baklava üretim tesislerini inceleyen öğrencilere A’dan Z’ye hamurun yapılmasından fırınlanmasına kadar tüm yapım aşamaları gösterildi. Baklava ve börek çeşitlerinin yapımıyla ilgili bilgi alan öğrenciler gittikleri kebapçıda da lahmacun ve kebabın hazırlanışını öğrendi.

,Japon öğrenciler yaprak da sardılar.
Bahçeşehir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Dilistan Shipman, iki üniversite arasındaki bu birlikteliğin amacının karşılıklı kültürleri tanımak ve akademik çalışmaları hem öğrenci hem de eğitmenler bazında gerçekleştirmek olduğunu söyledi. Shipman, “Bu bir başlangıçtı. Bundan sonra her sene iki üniversiteden de belirli tarih aralığında öğrenciler değişim programına katılım sağlayabilecekler. Bu tip iş birlikteliklerin artması için bölüm olarak çalışmalar yapmaktayız” dedi.

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