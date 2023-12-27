Rus turistler Samsun'u sevdi

Yüzlerce Rus turist ile Sochi Limanı'ndan hareket eden kruvaziyer gemi 2 ay içerisinde 4. kez Samsun Limanı’na geldi.

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Kruvaziyer turizminin yeni gözdesi olan Samsun'a 819 Rus turisti taşıyan Astoria Grande isimli kruvaziyer gemisi 420 mürettebatı ile 2 ay içerisinde 4. kez geldi.

İlk 2 seferinde İstanbul ve Bartın’dan sonra Samsun’a uğrayan gemi, son 2 seferini ise Rusya’dan direkt olarak gerçekleştirdi. Bugün sabah saatlerinde tekrar Sochi'den gelen kruvaziyer gemi, 819 Rus turisti akşama kadar gezmeleri için Samsun’a bıraktı. Turistler Samsun Limanı’nda yetkililer tarafından karşılandı.

Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir ve liman yetkilileri kruvaziyer geminin 4. ziyareti ile ilgili olarak, “Ruslar Noel tatilleri kapsamında Astoria Grande Kruvaziyeri ile Rusya’dan direkt olarak Samsun'a geldiler. Noel sonrası tatilleri yılbaşından sonra da devam ediyor. Bu sabah gelen gemi akşam da Samsun Limanı’ndan ayrılarak Trabzon’a gidecek” bilgisini verdi.

Saat 20.00'de Samsun Limanı'ndan demir alacak kruvaziyer geminin Trabzon'a gideceği öğrenildi.