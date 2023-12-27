BIST 7.223
DOLAR 29,39
EURO 32,51
ALTIN 1.954,16
HABER /  GÜNCEL

Rus turistler Samsun'u sevdi

Rus turistler Samsun'u sevdi

Yüzlerce Rus turist ile Sochi Limanı'ndan hareket eden kruvaziyer gemi 2 ay içerisinde 4. kez Samsun Limanı’na geldi.

Abone ol

Kruvaziyer turizminin yeni gözdesi olan Samsun'a 819 Rus turisti taşıyan Astoria Grande isimli kruvaziyer gemisi 420 mürettebatı ile 2 ay içerisinde 4. kez geldi.

İlk 2 seferinde İstanbul ve Bartın’dan sonra Samsun’a uğrayan gemi, son 2 seferini ise Rusya’dan direkt olarak gerçekleştirdi. Bugün sabah saatlerinde tekrar Sochi'den gelen kruvaziyer gemi, 819 Rus turisti akşama kadar gezmeleri için Samsun’a bıraktı. Turistler Samsun Limanı’nda yetkililer tarafından karşılandı.
Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir ve liman yetkilileri kruvaziyer geminin 4. ziyareti ile ilgili olarak, “Ruslar Noel tatilleri kapsamında Astoria Grande Kruvaziyeri ile Rusya’dan direkt olarak Samsun'a geldiler. Noel sonrası tatilleri yılbaşından sonra da devam ediyor. Bu sabah gelen gemi akşam da Samsun Limanı’ndan ayrılarak Trabzon’a gidecek” bilgisini verdi.
Saat 20.00'de Samsun Limanı'ndan demir alacak kruvaziyer geminin Trabzon'a gideceği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Akdağmadeni Belediyesi güneş enerji santrali kuracak
Akdağmadeni Belediyesi güneş enerji santrali kuracak
Malatya'da deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama var....
Malatya'da deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama var....
Cem Küçük, Erdoğan’ın İstanbul için düşündüğü 2 ismi açıkladı!
Cem Küçük, Erdoğan’ın İstanbul için düşündüğü 2 ismi açıkladı!
Dünya 2024'e Adana 2025'e giriyor! Gören şaşkın, geçen yılda aynısı olmuştu
Dünya 2024'e Adana 2025'e giriyor! Gören şaşkın, geçen yılda aynısı olmuştu
Şehitler Köprüsü'nde korkunç olay! Koşarak gelip aşağıya atladı, 24 suç kaydı çıktı
Şehitler Köprüsü'nde korkunç olay! Koşarak gelip aşağıya atladı, 24 suç kaydı çıktı
Ağrı'da 33 metre yükseklikteki şelale dondu
Ağrı'da 33 metre yükseklikteki şelale dondu
Bakan Tunç açıkladı: Sosyal medyada terör propagandası yapan 202 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Bakan Tunç açıkladı: Sosyal medyada terör propagandası yapan 202 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Asgari ücrette kritik gelişme! Kabine toplantısı iptal edildi! Erdoğan yeni asgari ücreti açıklayacaktı
Asgari ücrette kritik gelişme! Kabine toplantısı iptal edildi! Erdoğan yeni asgari ücreti açıklayacaktı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki katlı bir ev yandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki katlı bir ev yandı
Sinan Oğan'ın atkısının fiyatı sosyal medyada gündem oldu! Her yazılan iftiradır
Sinan Oğan'ın atkısının fiyatı sosyal medyada gündem oldu! Her yazılan iftiradır
Aydın'da üreticiler bu yıl zeytin değil altın topluyor
Aydın'da üreticiler bu yıl zeytin değil altın topluyor
Yatırımcılar dikkat! Dolarda yeni zirve görüldü
Yatırımcılar dikkat! Dolarda yeni zirve görüldü