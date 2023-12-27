Aydın'da üreticiler bu yıl zeytin değil altın topluyor

Önemli zeytin üretim merkezlerinden olan Aydın’da, bu yıl ‘yok yılı’ olması ve yağ fiyatlarındaki artış sebebiyle, üreticiler bu yıl adeta zeytin değil altın topluyor.

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Türkiye’nin en çok zeytin ağacı varlığına sahip Aydın’da, zeytin hasat sezonu devam ediyor. ‘Yok yılı’ olmasından dolayı bu yıl rekolte de ciddi derecede düşüş yaşanırken, artan zeytinyağı fiyatları üreticilerin yüzünü güldürdü. Ürünlerini toplamak için zamanla yarışan üreticiler ise bu yıl yüksek fiyat sebebiyle adeta zeytin değil altın topluyor. Zeytinyağı fiyatının yüzde 200 oranında yükselmesiyle birlikte üreticinin en kıymetli ürünlerinden birisi zeytin olurken, Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Eğrikavak Mahallesi'nde yaşayan zeytin üreticisi Kadir Yazar, bu yılki fiyatlardan memnun olduklarını dile getirerek “Bu yıl zeytinde yok yılı, ama fiyatların yüksek olması bizi memnun etti. Az miktarda ürün elde etsek de bu yılki fiyat artışı bizlere olumlu yansıdı” dedi.