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İsveç rüzgarı da yaramadı! Borsa İstanbul güne düşüşle başladı!

İsveç rüzgarı da yaramadı! Borsa İstanbul güne düşüşle başladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 düşüşle 7.282,21 puandan başladı.

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,13 puan azalışla ve yüzde 0,23 değer kaybıyla 7.282,21 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,4, holding endeksi yüzde 0,54 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,49 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,46 ile inşaat oldu.

Dün, alış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,47 değer kazancıyla 7.299,33 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük seviyede kalmayı sürdürse de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalması risk iştahını desteklemeye devam ediyor.

Öte yandan, dün, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Richmond imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.200 ve 7.000 puanın destek, 7.300 ve 7.450 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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