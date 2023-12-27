BIST 7.326
DOLAR 29,39
EURO 32,57
ALTIN 1.955,72
HABER /  GÜNCEL

Elazığ’da kentte etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

Elazığ’da kentte etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

Elazığ’da sabahın erken saatlerinde kentte etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Abone ol

Elazığ’da sis, sabahın ilk saatlerinden itibaren etkisini sürdürmeye başladı. Özellikle ana yollarda görüş mesafesi düzerken, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Araçlar sis arasında kaybolurken, sürücüler düşük hızda ve araçlarının dörtlülerini yakarak seyretti.

Yoğun bir sis olduğunu belirten vatandaşlardan Hasan Kaya, “Sisten dolayı da trafikte zorluklar yaşanıyor. Kar yağışı yağmadı bu sene yağarsa havalar daha da sıcak olacaktır. Sisten dolayı bazı yerlerde vatandaşlar ve trafik sürücüleri önlerini göremiyorlar. Bölge bölge fark ediyor” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Soğuk havanın kalp üzerindeki etkisini uzmanlar açıkladı
Soğuk havanın kalp üzerindeki etkisini uzmanlar açıkladı
Üniversiteli Aslıhan dehşeti yaşadı! "Abi korkuttun beni" dediği şahıs belinden bıçakladı
Üniversiteli Aslıhan dehşeti yaşadı! "Abi korkuttun beni" dediği şahıs belinden bıçakladı
Robot, insana sadırdı! Tesla fabrikasında bir işçi robotun saldırısına uğradı!
Robot, insana sadırdı! Tesla fabrikasında bir işçi robotun saldırısına uğradı!
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarını düşürecek hamle geldi
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarını düşürecek hamle geldi
MİT'ten PKK'ya Irak'ta operasyon! Kadın teröristlerin faaliyetlerinden sorumluydu
MİT'ten PKK'ya Irak'ta operasyon! Kadın teröristlerin faaliyetlerinden sorumluydu
ABD Başkanı ve Katar Emiri Gazze'yi görüştü!
ABD Başkanı ve Katar Emiri Gazze'yi görüştü!
Şehit Kemal Aslan'ın babası oğlu ile son görüşmesini anlattı
Şehit Kemal Aslan'ın babası oğlu ile son görüşmesini anlattı
Van'da kocasını sevgilisiyle minibüste yakalayan kadın öfke kustu
Van'da kocasını sevgilisiyle minibüste yakalayan kadın öfke kustu
Süper Lig'de en çok düdük çalan hakemler belli oldu!
Süper Lig'de en çok düdük çalan hakemler belli oldu!
Apple'ın en yeni akıllı saatlerinin satışı yasaklandı
Apple'ın en yeni akıllı saatlerinin satışı yasaklandı
Kobra Murat sevenlerinden helallik istedi ameliyata alındı! Ölüm tehlikesi var
Kobra Murat sevenlerinden helallik istedi ameliyata alındı! Ölüm tehlikesi var
Boğazına yiyecek takıldı, arkadaşının Heimlich manevrasıyla kurtuldu
Boğazına yiyecek takıldı, arkadaşının Heimlich manevrasıyla kurtuldu