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Van'da kocasını sevgilisiyle minibüste yakalayan kadın öfke kustu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

VAN'da 4 çocuk annesi bir kadın, minibüste karşılaştığı kocasının sevgilisiyle saç saça baş başa kavga etti.

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Edinilen bilgilere göre, eşini takip eden bir kadın, kocası ve sevgilisinin bindiği minibüse bindi. Minibüste kocasının sevgilisine küfürler savuran kadın, hıncını alamayarak tokat attı, yetmedi saçını çekip kadını yere attı.

Minibüstekilerin araya girmesiyle 4 çocuk sahibi olduğunu söyleyen kadın minibüsten indirilirken, kocası ile sevgilisi de aynı minibüste yola devam etti.

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