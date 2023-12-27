BIST 7.342
DOLAR 29,40
EURO 32,58
ALTIN 1.954,80
HABER /  GÜNCEL

AYM’nin Can Atalay hakkındaki gerekçeli kararı Resmi Gazete’de!

AYM’nin Can Atalay hakkındaki gerekçeli kararı Resmi Gazete’de!

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi milletvekili Can Atalay hakkındaki gerekçeli kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda, Atalay’ın “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma”, “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiği belirtildi.

Abone ol

Resmi Gazete’de yayımlanan AYM’nin gerekçeli kararında Yüksek Mahkemenin daha önce verdiği ihlal kararının gereğinin yerine getirilmediği vurgulandı. Kararda ayrıca Yüksek Mahkemenin kararlarının yerine getirilmemesinin Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlayacağı hükmü ile çatışan bir durum olduğu aktarıldı.

AYM’nin Gezi Davalısı hükümlüsü Atalay hakkında hak ihlali verdiği karara uyulmaması dolayısıyla yapılan 2. başvurunun gerekçeli kararında Atalay’ın “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma”, “kişi hürriyeti ve güvenliği” ve “ bireysel başvuruda bulunma” haklarının ihlal edildiği belirtildi. AYM’nin gerekçeli kararı, Yüksek Mahkeme üyelerinden Muammer Topal, İrfan Fidan ve Muhterem İnce’nin karşı oylarıyla ve diğer üyelerinin oy birliğiyle alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
SGK 5 bin TL için ödeme takvimi açıklanacak! 4 milyon 689 bin emekli bekliyor
SGK 5 bin TL için ödeme takvimi açıklanacak! 4 milyon 689 bin emekli bekliyor
Güney Kore ABD’den 20 adet F-35A savaş uçağı alacak!
Güney Kore ABD’den 20 adet F-35A savaş uçağı alacak!
Motosiklet hırsızı 200 saatlik izlemeyle hızlıca yakalandı
Motosiklet hırsızı 200 saatlik izlemeyle hızlıca yakalandı
Güney Kore’den Kuzey Kore’ye yeni yaptırım kararı
Güney Kore’den Kuzey Kore’ye yeni yaptırım kararı
EPDK'dan deprem bölgesi için yeni karar! Ertelendi
EPDK'dan deprem bölgesi için yeni karar! Ertelendi
Çorum'da tüfekle dernek kapısına dayandı, polis ekipleri tarafından yakalandı
Çorum'da tüfekle dernek kapısına dayandı, polis ekipleri tarafından yakalandı
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Samsun'da otomobil yan yola uçtu, sürücü kayıplara karıştı
Samsun'da otomobil yan yola uçtu, sürücü kayıplara karıştı
TOGG'u Sakarya'ya getirince şehrin çehresi değişti dedi Ekrem Yüce'nin sözleri olay oldu
TOGG'u Sakarya'ya getirince şehrin çehresi değişti dedi Ekrem Yüce'nin sözleri olay oldu
Önce böbrek nakli, sonra 5 damar by-pass ameliyatıyla sağlığına kavuştu
Önce böbrek nakli, sonra 5 damar by-pass ameliyatıyla sağlığına kavuştu
Starbucks bardağını yayında unuttu, kovuldu! O spiker sessizliğini bozdu: Bir de benden dinleyin...
Starbucks bardağını yayında unuttu, kovuldu! O spiker sessizliğini bozdu: Bir de benden dinleyin...
Kütahya’da şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı
Kütahya’da şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı