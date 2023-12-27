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Motosiklet hırsızı 200 saatlik izlemeyle hızlıca yakalandı

Motosiklet hırsızı 200 saatlik izlemeyle hızlıca yakalandı

Denizli’nin Buldan ilçesinde 2 adet motosiklet hırsızlığı olayına karışan şüpheli, polis ekiplerinin 200 saatlik güvenlik kamerasını titiz bir şekilde incelemesi sonucu yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Buldan ilçe merkezinde meydana gele 2 ayrı motosiklet hırsızlığı olayının ihbar edilmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri titiz bir çalışma gerçekleştirdi. İhbarın yapıldığı bölgelerden temin edilen 200 saatlik kamera kaydı polis ekipleri tarafından dikkatlice izlendi. Farklı iş yeri ve adreslerden elde edilen kamera kayıtlarından elde edilen ip uçlarından yola çıkan polis ekipleri, 2 adet motosikleti çaldığı iddia edilen şüphelinin A.T. olduğunu tespit etti. Polisin operasyonuyla yakalanıp gözaltına alınan A.T., yapılan adli soruşturmanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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