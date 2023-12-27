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Güney Kore’den Kuzey Kore’ye yeni yaptırım kararı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Güney Kore’den Kuzey Kore’ye yeni yaptırım kararı

Güney Kore, yasadışı silah ticareti ve siber casusluk faaliyetlerine karıştıkları gerekçesiyle sekiz Kuzey Koreli kamu görevlisine yaptırım uygulama kararı aldı.

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Geçtiğimiz günlerde sahip olduğu en güçlü kıtalararası balistik füze olan Hwasong-18’i test eden Kuzey Kore’ye Güney Kore’den misilleme geldi. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 8 Kuzey Koreli kamu görevlisine yaptırım uygulama kararı alındığı bildirildi.

Yaptırım kararının “Kuzey Kore'nin provokasyonlarına” tepki olarak alındığı kaydedilen açıklamada, “Kuzey Kore'nin provokasyonlarını sonlandırmasını ve nükleer silahsızlanma görüşmelerine yeniden katılmasını sağlamak için ABD ve Japonya dahil uluslararası toplumla yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Önemli isimler yaptırımların hedefinde

Yaptırım listesine eklenen isimlerin, “Kimsuky”, “Lazarus” ve “Andariel” gibi siber casusluk grupları tarafından yapılan büyük siber saldırıların arkasında olan Genel Keşif Bürosu Başkanı Ri Chang-ho, Kuzey Kore Madencilik Geliştirme Ticaret A.Ş. adına silah ticareti yapan Park Young-han, daha önce Çin'deki Kuzey Kore Büyükelçiliği'nde çalışan ve nükleer silahlar için kilit bir malzeme olan lityum-6’nın yasa dışı olarak satın alınmasında rol alan Yun Chol ile Pyongyang adına silah ticareti yapan “Pan Systems” şirketinin çalışanları Ryang Su-nyo, Kim Sung-su, Pae Won-chol, Ri Sin-song ve Kim Pyong-chol olduğu belirtildi. Söz konusu isimlerin çalıştığı kurumların ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Güney Kore hükümeti tarafından uygulanan yaptırımlara tabi olduğu öğrenildi.

Yoon dönemindeki 14’ncü yaptırım kararı

Son gelişmelerle birlikte Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol döneminde alınan Kuzey Kore’ye yönelik yaptırım kararlarının sayısı 14’e ulaştı. Yaptırım uygulanan toplam Kuzey Kore vatandaşı sayısı 83’e, kurum sayısı ise 53’e yükseldi.

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