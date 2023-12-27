BIST 7.326
DOLAR 29,39
EURO 32,57
ALTIN 1.955,72
HABER /  GÜNCEL

SGK 5 bin TL için ödeme takvimi açıklanacak! 4 milyon 689 bin emekli bekliyor

SGK 5 bin TL için ödeme takvimi açıklanacak! 4 milyon 689 bin emekli bekliyor

Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemenin meclisten geçmesi ile gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrildi. Düzenlemenin Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından SGK ödeme takvimini açıklayacak. Ödemelerin 2 gün içinde netleşmesi bekleniliyor.

Abone ol

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini içeren 55'inci maddesi kabul edildi.

Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, SGK ödeme takvimini açıklayacak. Böylece çalışan emeklilere 5 bin liralık ikramiye için ödeme yapılacak.

4 milyon 689 bin emekli imkandan yararlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin lira ödeme imkanından faydalanacak." ifadesini kullanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuya ilişkin olarak, yasa teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ikramiyelerin iki gün içinde yatırılması konusunda çalışmaları tamamladıklarını söyledi.

 

ÖNCEKİ HABERLER
Güney Kore ABD’den 20 adet F-35A savaş uçağı alacak!
Güney Kore ABD’den 20 adet F-35A savaş uçağı alacak!
Motosiklet hırsızı 200 saatlik izlemeyle hızlıca yakalandı
Motosiklet hırsızı 200 saatlik izlemeyle hızlıca yakalandı
Güney Kore’den Kuzey Kore’ye yeni yaptırım kararı
Güney Kore’den Kuzey Kore’ye yeni yaptırım kararı
EPDK'dan deprem bölgesi için yeni karar! Ertelendi
EPDK'dan deprem bölgesi için yeni karar! Ertelendi
Çorum'da tüfekle dernek kapısına dayandı, polis ekipleri tarafından yakalandı
Çorum'da tüfekle dernek kapısına dayandı, polis ekipleri tarafından yakalandı
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Samsun'da otomobil yan yola uçtu, sürücü kayıplara karıştı
Samsun'da otomobil yan yola uçtu, sürücü kayıplara karıştı
TOGG'u Sakarya'ya getirince şehrin çehresi değişti dedi Ekrem Yüce'nin sözleri olay oldu
TOGG'u Sakarya'ya getirince şehrin çehresi değişti dedi Ekrem Yüce'nin sözleri olay oldu
Önce böbrek nakli, sonra 5 damar by-pass ameliyatıyla sağlığına kavuştu
Önce böbrek nakli, sonra 5 damar by-pass ameliyatıyla sağlığına kavuştu
Starbucks bardağını yayında unuttu, kovuldu! O spiker sessizliğini bozdu: Bir de benden dinleyin...
Starbucks bardağını yayında unuttu, kovuldu! O spiker sessizliğini bozdu: Bir de benden dinleyin...
Kütahya’da şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı
Kütahya’da şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı
Konya’da evinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
Konya’da evinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti