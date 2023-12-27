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İzmir'de önce kavgada ardından hastanede bıçaklandı

İzmir'de önce kavgada ardından hastanede bıçaklandı

İzmir'in Konak ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede husumetlisi tarafından bir kez daha bıçaklandı. Korku dolu anların yaşandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, gece saatlerinde Konak ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, A.Ö. (29) ve husumetli olduğu kişi veya kişiler arasında mahallede henüz belirlenemeyen sebepten dolayı bıçaklı kavga çıktı. Taraflar birbirlerini bıçaklarken, A.Ö., yakınları tarafından araçla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Yaralı A.Ö., Travma Bölümü'nde tedavi altına alınırken, motosikletle hastaneye gelen 2 husumetlisi hastanenin içerisine girdi.

Husumetlisini hastane içinde bıçakladı

Şüphelilerden birisi içeride sağlık çalışanları ve hastalar bulunurken, üzerinde bulunan bıçakla A.Ö.'ye saldırdı. Savurduğu bıçak A.Ö.'nün omuzuna isabet ederken, içerde bulunan sağlık çalışanları ve hastalar korkuyla sağa sola kaçıştı. Olayın ardından şüphelilerden birisi motosikletle diğeri ise yaya vaziyette hızla hastaneden çıkarak olay yerinden kaçtı.

Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen A.Ö.'nün hastanedeki tedavisi sürerken, polis, bıçaklı saldırganı kısa sürede yakaladı. Kaçan diğer şahsı yakalama çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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