Soğuk havanın kalp üzerindeki etkisini uzmanlar açıkladı

Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Kardiyoloji Uzm. Dr. Celal Kırdar soğuk havalar kalp üzerindeki etkisi hakkında bilgiler verdi.

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Soğuk havanın kalp üzerindeki etkisini anlatan Kardiyoloji Uzm. Dr. Celal Kırdar, mevsimler arasında yaşanan ani ısı değişiklikleri sağlımızı etkileyebiliyor. Kış aylarında ve kışın en soğuk olduğu dönemlerde kalp krizi oranında artışlar görülmektedir. Soğuk havanın etkisi ile kan damarlarında büzüşme ve daralma olur. Bu daralma kalp ve damar sisteminde bazı sorunlara neden olur. Kalp vücuda oksijen bakımından zengin kanı pompalamak için daha fazla çalışmak zorunda kalır.

"Kronik hastalığı olan hastaların grip ve zatürre aşılarını yaptırmaları gerekiyor"

Soğuk havalar ile birlikte grip ve zatürre gibi hastalıkların görülme olasılığı arttığını belirten Kırdar, “ Bu tür hastalıklar özellikle kronik kalp hastalığı olanlarda çok ağır seyretmekle birlikte kalp yetersizliği hastalarının stabil olan durumunun bozularak hastaneye yatmalarına ve hatta ölüme kadar ilerleyebilir. Kronik hastalığı olan hastaların grip ve zatürre aşılarını yaptırmaları bu riskin azalmasında çok önemlidir. Kalp hastalarında eğer vücut sıcaklığınız düşerse kalbimiz bu sıcaklığı sağlaması için organlarımız ve kolumuz, bacağımız, bütün kaslarımız daha çok çalışmak zorunda kalır, kalbi hızlandırır, daha fazla kan göndermek için, daha fazla çalışır ve sonunda yorgun düşebilir. Sağlıklı kişide belki bu hiçbir soruna yol açmayabilir ancak kalp yetmezliği olan koroner arter hastalığı, hipertansiyonu olan kişilerde bu kalbi zorlayan bir etkendir" dedi.



“Bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek gıdalar tüketin”



Soğuk havalarda kalp sağlığını korumak için önerilerde bulunan Kardiyoloji Uzm. Dr. Celal Kırdar, “Yürüyüş için öğlen saatlerini tercih edin. Göğsün ön bölgesine soğuk havanın direkt gelmesini engelleyin, montunuzun önünü kapalı tutun. Dışarı çıkarken boyun bölgesini içine alacak kaşkol gibi aksesuarlar kullanın. Kalın ve sıcak tutacak kıyafetler giyin. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek gıdalar tüketin. Düzenli beslenmeye ve sıvı alımına özen gösterin” dedi.