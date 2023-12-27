Mehmet Şimşek'in sorunu bu... Piyasalar karışacak, iyi niyetliler kazıklanacak!

Gazeteci Fatih Altaylı da Mehmet Şimşek'in kafasındaki emlak vergisi ve tapu harcı standardını anlattı. Youtube kanalında gündemi değerlendiren Fatih Altaylı, yeni emlak vergisi sisteminin başka cinlikleri ortaya çıkaracağını, piyasanın karışacağını ve iyi niyetli olanların kazıklanacağını söyledi.

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Fatih Altaylı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki iletişim sorununa dikkat çekerken Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan örneklerinden yola çıktı. İşte Fatih Altaylı'nın gündem olan o sözleri...

'Mehmet Şimşek'in bir iletişim sorunu var, daha doğrusu Hazine ve Maliye Bakanlığının iletişim sorunu var. Açıklamalar doğru şekilde yapılmıyor. Hafize Gaye Erkan faciasında bunu yaşadık. Bakan Şimşek'in söylediği tam da bakanın söylediği değilmiş. Gazeteci Rahim Ak'tan anlıyoruz.



Rahim Ak aynı zamanda Vergi Konseyi üyesi. Hangi vergi nasıl olacak buradaki tartışmalar orada yapılıyor. Fena işler de çıkarmıyorlar. Rahim Ak şunu yazdı, 'Emlak vergilerinin artması söz konusu değil.'

Olan şu, tapu harçlarına zam geliyor!

Olan şu, tapu harçlarına zam geliyor! Binde dört olan tapu harcının binde ikisi malı alandan diğeri malı satandan alınıyor. İkinci konutu alıyorsanız tapu harcınız binde 8 olacak. Üçüncü evi alıyorsanız tapu harcınız binde 16 olacak.

Vergiden kaçmak için uğraşanların hile yolları bulacak

Bu satıcıdan ve alıcıdan eşit oranda alınacak bir vergi olduğu için kafa karışıklığı yaşanacak. Ben evi satanım, üçüncü evi alana sattığımda neden daha fazla vergi ödeyeyim. Bunlar başka cinlikleri çıkaracak. Piyasayı karıştıracaklar. İyi niyetli olanlar kazıklanacak. Vergiden kaçmak için uğraşanların hile yolları bulmasına zemin hazırlayabilir.'

Fatih Altaylı, cümlelerini 'Mehmet Şimşek'in kendisine iyi bir metin yazarı bulmalı' diyerek bitirdi.