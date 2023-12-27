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Palandöken Kayak Merkezi’nde yılbaşı hazırlıkları da tamamlandı

Palandöken Kayak Merkezi’nde yılbaşı hazırlıkları da tamamlandı

29 Kasım’da sezonu açan Palandöken Kayak Merkezi’nde yılbaşı hazırlıkları da tamamlandı, otellerde doluluk oranı yüzde 80’lere ulaştı.

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Ülkemizin ve Avrupa’nın en uzun kayak pistlerine sahip olan Palandöken Kayak Merkezi’nde, 29 Kasım günü kayak sezonu açılmıştı. Yeterli kar yağışının gerçekleşmesi ve suni karlamanın da uygulandığı Palandöken, sezonu yine en erken açan kayak merkezi oldu. Bu yıl charter uçuşların yapılmamasından dolayı ise turizmciler yurt içi pazara yöneldi. Yerli turistlerin ağırlıkta olduğu Palandöken Kayak Merkezi’nde yılbaşı hazırlıkları da tamamlandı. Kayak merkezinde bulunan oteller çeşitli yılbaşı özel programlarıyla misafirlerini ağırlayacak. Otellerin doluluk oranı ise yılbaşına günler kala yüzde 80’e ulaştı.

Doluluk oranının yüzde 100’ü bulacağını söyleyen Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akça , “Palandöken’e yağan karla beraber tatilcilerin daha iyi bir kayak yapabilmesi için üzerine suni kar yağdırıyoruz. 29 Kasım’da Palandöken’de kayak sezonunu başlattık. Pistlerinde 1 metreye yakın karın bulunduğu Palandöken’de, 15 gündür kayağa yoğun bir ilgi var. Doluluk oranı yeni yılda yüzde 100’ü bulacaktır” dedi.

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