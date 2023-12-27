Yıldıray Çiçek'ten şehit babasına 'kimsin lan kimsin' diyen Can Ataklı'ya: Ne kadar küfür varsa sana ithaf ediyorum

Şehit babasına hakaret ederek tepkileri üzerine çeken yazar Can Ataklı'yı kaleme alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı yazar Yıldıray Çiçek, "Can Ataklı dünyada paketi açılmış ve açılmamış ne kadar küfür varsa sana ithaf ediyorum. Asıl sen kimsin lan?" dedi.

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12 askerin şehit olduğu terör saldırısında evladını kaybeden acılı babanın sözlerini eleştiren Can Ataklı'ya tepkiler sürüyor.

Elazığ’daki törende şehidin babası Mehmet Aslan, cenaze namazının kılınmasının hemen sonrasında mikrofonu alarak, "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum." dedi.

Gösterilen tepkinin ardından şehit babası, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Can Ataklı'nın hedefi oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunda. Ataklı'ya bir tepki de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı yazar Yıldıray Çiçek'ten geldi.

Türkgün gazetesi Başyazarı Çiçek, "Asıl sen kimsin lan?" başlıklı yazısında Ataklı'ya sert eleştiriler yöneltti.

"Asıl sen kimsin lan?"

Şehit babasının bu terör örgütüne selam yollayanlara, cezaevinde ziyaret edenlere evladını kaybetmenin acısıyla tepki gösterdiğine değinen Çiçek, şu ifadelere yer verdi:

"Alçak düşüncelerin sembolü olan Can Ataklı ismindeki gazeteci müsveddesi çıkıyor ve şehit babasına "Kimsin lan kimsin. Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" diye hakaret ediyor.

Can Ataklı dünyada paketi açılmış ve açılmamış ne kadar küfür varsa sana ithaf ediyorum. Asıl sen kimsin lan?

PKK’lı mısın, FETÖ’cü müsün, Rum musun, Ermeni mi, Siyonist mi? Ağzını açıyor bunları savunuyorsun, kıçını yayıyor bunların avukatlığını yapıyorsun.

Şehit babası, oğlunun PKK katillerine ve işbirlikçilerine laf söylerken senden mi izin alacak LAN?

PKK’lı Demirtaş kim, PKK’lı Osman Kavala kim, bunlarla iş tutan Özgür Özel kim LAN? Hangisi şehit askerimizden ve şehidimizin babasından üstün haysiyetsiz sözlerin sahibi adam!"

Yıldıray Çiçek'in yazısının tamamı