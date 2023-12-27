BIST 7.223
DOLAR 29,39
EURO 32,51
ALTIN 1.954,16
HABER /  EKONOMİ

Yatırımcılar dikkat! Dolarda yeni zirve görüldü

Yatırımcılar dikkat! Dolarda yeni zirve görüldü

Dolar ve Euro'da haftanın yeni işlem gününde alış-satış rakamları merak ediliyor. Dolar, zirveyi gördü. İşte piyasalarda son durum...

Abone ol

Dolar, yeni zirveyi gördü. Bankalararası piyasalarda dolar/TL 29,3520 ile tüm zamanların en yükseğine çıktı. Euro/TL 32,44 seviyesinde hareket ediyor.

Yaklaşık 2 yıldır süregelen enflasyonla mücadele kapsamında atılan "şahin" adımların gelecek yıl yerini faiz indirimlerine bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Fed'in küresel bazda söz konusu adımlara öncülük edeceği tahmin edilirken, Fed üyelerinin sözle yönlendirmelerine karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda ilk faiz indirimi için mart ayı öne çıkmaya devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa’da 4. kez karşılaşacak!
Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa’da 4. kez karşılaşacak!
Ankara Karagöl Tabiat Parkı beyaza büründü
Ankara Karagöl Tabiat Parkı beyaza büründü
Yıldıray Çiçek'ten şehit babasına 'kimsin lan kimsin' diyen Can Ataklı'ya: Ne kadar küfür varsa sana ithaf ediyorum
Yıldıray Çiçek'ten şehit babasına 'kimsin lan kimsin' diyen Can Ataklı'ya: Ne kadar küfür varsa sana ithaf ediyorum
Detroit Pistons, NBA'de art arda yenilgi rekorunu kırdı
Detroit Pistons, NBA'de art arda yenilgi rekorunu kırdı
İki otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!
İki otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!
Palandöken Kayak Merkezi’nde yılbaşı hazırlıkları da tamamlandı
Palandöken Kayak Merkezi’nde yılbaşı hazırlıkları da tamamlandı
İsveç rüzgarı da yaramadı! Borsa İstanbul güne düşüşle başladı!
İsveç rüzgarı da yaramadı! Borsa İstanbul güne düşüşle başladı!
Mehmet Şimşek'in sorunu bu... Piyasalar karışacak, iyi niyetliler kazıklanacak!
Mehmet Şimşek'in sorunu bu... Piyasalar karışacak, iyi niyetliler kazıklanacak!
Bursa'da seyir halindeki araçlar alev alev yandı
Bursa'da seyir halindeki araçlar alev alev yandı
Yüksekova’da şiddetli karla mücadele devam ediyor
Yüksekova’da şiddetli karla mücadele devam ediyor
Benzin ve motorine en az 2 lira 75'er kuruş zam geliyor! 27 Aralık 2023 güncel akaryakıt fiyatları...
Benzin ve motorine en az 2 lira 75'er kuruş zam geliyor! 27 Aralık 2023 güncel akaryakıt fiyatları...
Elazığ’da kentte etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi
Elazığ’da kentte etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi