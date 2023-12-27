Yatırımcılar dikkat! Dolarda yeni zirve görüldü

Dolar ve Euro'da haftanın yeni işlem gününde alış-satış rakamları merak ediliyor. Dolar, zirveyi gördü. İşte piyasalarda son durum...

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Dolar, yeni zirveyi gördü. Bankalararası piyasalarda dolar/TL 29,3520 ile tüm zamanların en yükseğine çıktı. Euro/TL 32,44 seviyesinde hareket ediyor.

Yaklaşık 2 yıldır süregelen enflasyonla mücadele kapsamında atılan "şahin" adımların gelecek yıl yerini faiz indirimlerine bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Fed'in küresel bazda söz konusu adımlara öncülük edeceği tahmin edilirken, Fed üyelerinin sözle yönlendirmelerine karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda ilk faiz indirimi için mart ayı öne çıkmaya devam ediyor.