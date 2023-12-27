BIST 7.223
DOLAR 29,39
EURO 32,51
ALTIN 1.954,16
HABER /  GÜNCEL

Akdağmadeni Belediyesi güneş enerji santrali kuracak

Akdağmadeni Belediyesi güneş enerji santrali kuracak

Akdağmadeni Belediyesi tarafından 24 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan Güneş Enerji Santrali’nin (GES) inşa çalışmaları başlıyor.

Abone ol

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, 24 bin metrekare alana kurulacak ve 1.2 MW (megawatt) gücünde enerji üretimi yapacak olan Güneş Enerji Santrali inşa çalışmalarının önümüzdeki hafta başlayacağını açıkladı.
İhale süreci tamamlandıktan sonra yüklenici firmayla imzaların atıldığını belirten Başkan Yalçın, her alanda üretim kültürünü tesis etmek için önemli adımlar attıklarını belirtirken, çevreye duyarlı, yenilenebilir enerji üretimi ile ilçeye ve Akdağmadeni Belediyesi’ne güç katacak dev projenin detayları hakkında açıklamalarda bulundu.

“Enerji gideri karşılanacak, artı gelir sağlanacak”

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın yapmış olduğu açıklamasında, “Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemize kazandırdığımız en büyük yatırımların başında olacak projede kurulum çalışmalarımıza başlıyoruz. Akdağmadeni Belediyesi olarak uzun zamandır planlamasını yaptığımız proje ile kendi enerjisini kendi üreten bir belediye konumuna geliyoruz. Böylelikle en büyük giderlerimizden olan enerji maliyetlerini düşüreceğiz. Ayrıca fazla üretilen elektriği satarak Belediyemize gelir sağlayacağız” dedi.

"Kalıcı işlere imza attık"

Göreve geldikleri günden itibaren ilçede kalıcı ve büyük işlerin altına imza attıklarını söyleyen Başkan Yalçın, “Akdağmadeni'nin geleceğe güvenle bakabilmesi ve örnek bir kent olabilmesi yolunda, bölgesinde tek lisanslı sıfır atık tesisi ile geri dönüştürülebilir kaynakları ekonomiye kazandırdık. İçme suyu barajının yapılması için göstermiş olduğumuz büyük gayret, ilçemizi geleceğe taşıyan alt yapı ve üst yapı çalışmalarımıza son olarak Güneş Enerji Santrali'mizi de ekliyoruz. Sorunların kenarından dolaşmadık, şahsi menfaat gözetmedik, ilçemizin ve halkımızın menfaati için sorunun köküne indik. Bizlere her zaman destek olan kıymetli vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyor, Akdağmadeni Güneş Enerji Santrali'nin ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Malatya'da deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama var....
Malatya'da deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama var....
Cem Küçük, Erdoğan’ın İstanbul için düşündüğü 2 ismi açıkladı!
Cem Küçük, Erdoğan’ın İstanbul için düşündüğü 2 ismi açıkladı!
Dünya 2024'e Adana 2025'e giriyor! Gören şaşkın, geçen yılda aynısı olmuştu
Dünya 2024'e Adana 2025'e giriyor! Gören şaşkın, geçen yılda aynısı olmuştu
Şehitler Köprüsü'nde korkunç olay! Koşarak gelip aşağıya atladı, 24 suç kaydı çıktı
Şehitler Köprüsü'nde korkunç olay! Koşarak gelip aşağıya atladı, 24 suç kaydı çıktı
Ağrı'da 33 metre yükseklikteki şelale dondu
Ağrı'da 33 metre yükseklikteki şelale dondu
Bakan Tunç açıkladı: Sosyal medyada terör propagandası yapan 202 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Bakan Tunç açıkladı: Sosyal medyada terör propagandası yapan 202 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Asgari ücrette kritik gelişme! Kabine toplantısı iptal edildi! Erdoğan yeni asgari ücreti açıklayacaktı
Asgari ücrette kritik gelişme! Kabine toplantısı iptal edildi! Erdoğan yeni asgari ücreti açıklayacaktı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki katlı bir ev yandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki katlı bir ev yandı
Sinan Oğan'ın atkısının fiyatı sosyal medyada gündem oldu! Her yazılan iftiradır
Sinan Oğan'ın atkısının fiyatı sosyal medyada gündem oldu! Her yazılan iftiradır
Aydın'da üreticiler bu yıl zeytin değil altın topluyor
Aydın'da üreticiler bu yıl zeytin değil altın topluyor
Yatırımcılar dikkat! Dolarda yeni zirve görüldü
Yatırımcılar dikkat! Dolarda yeni zirve görüldü
Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa’da 4. kez karşılaşacak!
Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa’da 4. kez karşılaşacak!