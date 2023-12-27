Cem Küçük, Erdoğan’ın İstanbul için düşündüğü 2 ismi açıkladı!

Gazeteci Cem Küçük sunduğu haber programında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için düşündüğü 2 ismi açıkladı.

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31 Mart 2024’te yapılacak Yerel Seçimler için partiler aday belirleme çalışmalarına hızla devam ederken Cem Küçük iktidar kanadındaki son duyumları paylaştı.

TGRT Haber’de gündemi değerlendiren Cem Küçük yerel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’a ayrı bir önem verdiğini ifade ederken partide iki ismin ön plana çıktığını dile getirdi.

AK Parti’de İBB adaylığı için düşünülen 2 isim

Küçük’e göre AK Parti’de İBB adaylığı için Esenler Belediye Başkanı ve İBB Grup Başkanvekili olan Tevfik Göksu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği eski Bakanı Murat Kurum isimlerinin öne çıktığını söyledi.