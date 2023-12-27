BIST 7.226
DOLAR 29,39
EURO 32,50
ALTIN 1.954,38
HABER /  GÜNCEL

Bakan Tunç açıkladı: Sosyal medyada terör propagandası yapan 202 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan Tunç açıkladı: Sosyal medyada terör propagandası yapan 202 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada terör propagandası yapan ve şehit ailelerine yönelik suç teşkil eden ifadeler kullanan 202 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığın ve 125 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Abone ol

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medyada terör propagandası yapan ve şehit ailelerine yönelik suç teşkil eden ifadeler kullanan 202 şüpheli hakkında soruşturma başlatılırken, 125 kişinin de gözaltına alındığını belirtti.

Ayrıca 29 ilde başlatılan soruşturma çerçevesinde 3 şahsın tutuklandığını ve 39 şüpheli hakkında yakalama işlemlerinin devam ettiğini ifade eden Bakan Tunç, "Şehit ailelerimizi ve milletimizi rahatsız edenlere, sosyal medya aracılığı ile suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlara, ülkemiz ve milletimizin huzurunu bozmayı amaçlayanlara kesinlikle müsaade edilmeyecektir" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Foto Galeri Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Asgari ücrette kritik gelişme! Kabine toplantısı iptal edildi! Erdoğan yeni asgari ücreti açıklayacaktı
Asgari ücrette kritik gelişme! Kabine toplantısı iptal edildi! Erdoğan yeni asgari ücreti açıklayacaktı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki katlı bir ev yandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki katlı bir ev yandı
Sinan Oğan'ın atkısının fiyatı sosyal medyada gündem oldu! Her yazılan iftiradır
Sinan Oğan'ın atkısının fiyatı sosyal medyada gündem oldu! Her yazılan iftiradır
Aydın'da üreticiler bu yıl zeytin değil altın topluyor
Aydın'da üreticiler bu yıl zeytin değil altın topluyor
Yatırımcılar dikkat! Dolarda yeni zirve görüldü
Yatırımcılar dikkat! Dolarda yeni zirve görüldü
Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa’da 4. kez karşılaşacak!
Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa’da 4. kez karşılaşacak!
Ankara Karagöl Tabiat Parkı beyaza büründü
Ankara Karagöl Tabiat Parkı beyaza büründü
Yıldıray Çiçek'ten şehit babasına 'kimsin lan kimsin' diyen Can Ataklı'ya: Ne kadar küfür varsa sana ithaf ediyorum
Yıldıray Çiçek'ten şehit babasına 'kimsin lan kimsin' diyen Can Ataklı'ya: Ne kadar küfür varsa sana ithaf ediyorum
Detroit Pistons, NBA'de art arda yenilgi rekorunu kırdı
Detroit Pistons, NBA'de art arda yenilgi rekorunu kırdı
İki otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!
İki otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!
Palandöken Kayak Merkezi’nde yılbaşı hazırlıkları da tamamlandı
Palandöken Kayak Merkezi’nde yılbaşı hazırlıkları da tamamlandı
İsveç rüzgarı da yaramadı! Borsa İstanbul güne düşüşle başladı!
İsveç rüzgarı da yaramadı! Borsa İstanbul güne düşüşle başladı!