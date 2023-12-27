Asgari ücrette kritik gelişme! Kabine toplantısı iptal edildi! Erdoğan yeni asgari ücreti açıklayacaktı

7 milyon asgari ücretlinin gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zamma çevrilmiş durumdayken kritik bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün önce Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ile Türk-İş ve TİSK Başkanlarıyla bir toplantı yapması ardından da Kabine'yi toplaması bekleniyordu. Kulislerde Erdoğan'ın Kabine sonrası 2024 yılı için zamlı asgari ücreti açıklayacağı konuşuluyordu. Ancak Erdoğan'ın kabine toplantısı iptal edildi. Asgari ücret görüşmesi de Erdoğan'ın programında yer almadı.

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2023 yılının son Kabine Toplantısının bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanması bekleniyordu. Ancak son dakika kritik bir gelişme yaşandı. Bugün yapılacağı belirtilen Kabine toplantısı iptal edildi.

Normal şartlarda geçtiğimiz hafta yapılması beklenen Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı sebebiyle ertelenmişti. Erdoğan'ın açıklanan resmi programında sadece saat 14:00'te Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katılacağı bilgisi yer aldı.

AK Part Genel Merkezi'nde olacak

Kabine toplantısının, Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde belediye başkanı adayları için temayül yoklamasına katılacağı ve aday belirleme çalışmalarını yürüteceği için iptal edildiği ifade ediliyor.