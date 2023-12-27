Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre birçok ilde sağanak yağış ve kar yağışı bekleniyor. Uzman isim Kerem Ökten ' Aralık'ta kar neden yağmadı?' sorusuna cevap verdi. İşte yurtta hava durumu...
Son hava durumu tahminleri açıklandı. Güneşe aldanmayın birçok şehirde sağanak ve kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmede şöyle denildi:
Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Balıkesir'in kuzey ve batısı, Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bolu ve Karabük çevreleri ile Samsun'un iç ve doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan'ın kuzeyinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, bu illerin 600-800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.