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Şehitler Köprüsü'nde korkunç olay! Koşarak gelip aşağıya atladı, 24 suç kaydı çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şehitler Köprüsü'nde korkunç olay! Koşarak gelip aşağıya atladı, 24 suç kaydı çıktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne koşarak giren 33 yaşındaki bir adam, korkulukları aşarak aşağıya atladı. Metrelerce yükseklikten boğazın serin sularına düşen adam hayatını kaybetti. Deniz polisi tarafından sudan alınan adamın cenazesi morga kaldırıldı. Evli ve 3 çocuklu adamın 24 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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Olay, dün saat 12.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre öğle saatlerinde köprüye koşarak giren bir kişi hiç beklemeden korkulukları aşarak aşağıya atladı. Metrelerce yükseklikten boğazın serin sularına düşen kişinin atladığını gören gemideki vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kısa sürede köprünün altına geldi.

Evli, 3 çocuklu ve 24 adet suç kaydı çıktı

Denizde arama yapan ekipleri, yüzeyde hareketsiz şekilde duran kişiyi bota alarak Beşiktaş Ortaköy iskelesine götürdü. Burada sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın üst aramasında ise Tayfun Erten’e (33) ait kimlik çıktı.

Evli ve 3 çocuğu olan Erten’in emniyette 24 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Erten’in cenazesi ambulansla hastaneye morguna kaldırıldı.

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