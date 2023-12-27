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Dünya 2024'e Adana 2025'e giriyor! Gören şaşkın, geçen yılda aynısı olmuştu

Dünya 2024'e Adana 2025'e giriyor! Gören şaşkın, geçen yılda aynısı olmuştu

Tüm dünya 2024'e hazırlık yaparken Adana'da ise 2025 süslemeleri dikkat çekti. Seyhan ilçesindeki İstasyon Meydanı'na "2025" yazısı konuldu.

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2023'ün son günleri yaklaşırken Türkiye'nin dört bir yanında yılbaşı süslemeleri de son halini almaya başladı. Tüm dünya 2024'e hazırlık yaparken Adana'da ise 2025 süslemeleri dikkat çekti.

Kent, her yıl olduğu gibi bu sene de bir sonraki yıla geçiş yapmak için gün sayıyor.Şehirde yer yer 2025 yazıları vatandaşların karşısına çıkıyor.

NTV'de yer alan habere göre geçtiğimiz yıl 2023 yılı kutlanırken de Adana'da aynı yere "2024" yazısı koyulmuştu.

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