Mesai saati düzenlemesi Meclis'ten geçti! Mesai saatleri kısalıyor mu? Çalışma saat 15:30'da bitecek iddiası

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu 'çalışma gün ve saatlerine' ilişkin grup önerisi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Mesai saatlerinin kısalmasına yönelik beklentiler arttı. Peki mesai saatleri kısalıyor mu? Mesai kaçta başlayıp kaçta bitecek?

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Uzun süredir gündemde olan ve özellikle memurlar arasında sıkça tartışılan haftalık çalışma saatleri konusunda önemli bir gelişme yaşandı. AK Parti'nin Meclis'e sunduğu 'çalışma gün ve saatlerine' ilişkin grup önerisi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Mesai saati teklifi onaylandı

Bu kapsamda, Türkiye genelinde çalışma saatleri ve günlerine dair değişiklikler yapılmasını içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi onaylandı.

Mesai 9'da başlayıp 15:30'da bitecek mi?

Çalışma saatlerine dair detaylar henüz netleşmemekle birlikte, mevcut uzun mesai saatlerinin kısalmasına yönelik beklentiler arttı. Memurların mesai saatlerinin kısalacağı ve 09.00'da başlayıp 15.30'da sonlanacağına dair iddialarda bulunulurken, kaynak olarak ise eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce konuyla ilgili çalışma saatleri düzenlemesi sinyalini vermişti.

Baçı ülkeler haftada 4 gün mesaiyi deniyor

Dünya çapında pek çok ülkede mesai saatlerinin azalması gündeme gelmişken yakın zamanda İzlanda, İrlanda ve İspanya gibi Batı Avrupa ülkeleri ile Japonya ve Yeni Zelanda gibi diğer ülkeler haftada 4 gün çalışmayı denemeye başladı.