BIST 7.223
DOLAR 29,39
EURO 32,51
ALTIN 1.954,16
HABER /  GÜNCEL

Mesai saati düzenlemesi Meclis'ten geçti! Mesai saatleri kısalıyor mu? Çalışma saat 15:30'da bitecek iddiası

Mesai saati düzenlemesi Meclis'ten geçti! Mesai saatleri kısalıyor mu? Çalışma saat 15:30'da bitecek iddiası

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu 'çalışma gün ve saatlerine' ilişkin grup önerisi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Mesai saatlerinin kısalmasına yönelik beklentiler arttı. Peki mesai saatleri kısalıyor mu? Mesai kaçta başlayıp kaçta bitecek?

Abone ol

Uzun süredir gündemde olan ve özellikle memurlar arasında sıkça tartışılan haftalık çalışma saatleri konusunda önemli bir gelişme yaşandı. AK Parti'nin Meclis'e sunduğu 'çalışma gün ve saatlerine' ilişkin grup önerisi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Mesai saati teklifi onaylandı

Bu kapsamda, Türkiye genelinde çalışma saatleri ve günlerine dair değişiklikler yapılmasını içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi onaylandı.

Mesai 9'da başlayıp 15:30'da bitecek mi?

Çalışma saatlerine dair detaylar henüz netleşmemekle birlikte, mevcut uzun mesai saatlerinin kısalmasına yönelik beklentiler arttı. Memurların mesai saatlerinin kısalacağı ve 09.00'da başlayıp 15.30'da sonlanacağına dair iddialarda bulunulurken, kaynak olarak ise eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce konuyla ilgili çalışma saatleri düzenlemesi sinyalini vermişti.

Baçı ülkeler haftada 4 gün mesaiyi deniyor

Dünya çapında pek çok ülkede mesai saatlerinin azalması gündeme gelmişken yakın zamanda İzlanda, İrlanda ve İspanya gibi Batı Avrupa ülkeleri ile Japonya ve Yeni Zelanda gibi diğer ülkeler haftada 4 gün çalışmayı denemeye başladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dolar ve altın resmen uçuyor! Yeni zirve görüldü, uzman isim '2024'te altın çağı yaşanacak' dedi
Dolar ve altın resmen uçuyor! Yeni zirve görüldü, uzman isim '2024'te altın çağı yaşanacak' dedi
Eşine yardım etmek isterken ayağından oluyordu
Eşine yardım etmek isterken ayağından oluyordu
Yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü
Yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü
Kimse Cristiano Ronaldo'yu geçemiyor!
Kimse Cristiano Ronaldo'yu geçemiyor!
Rus turistler Samsun'u sevdi
Rus turistler Samsun'u sevdi
Oscar ödüllü "Parasite" filminin oyuncusu Lee Sun-kyun aracında ölü bulundu
Oscar ödüllü "Parasite" filminin oyuncusu Lee Sun-kyun aracında ölü bulundu
Akdağmadeni Belediyesi güneş enerji santrali kuracak
Akdağmadeni Belediyesi güneş enerji santrali kuracak
Malatya'da deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama var....
Malatya'da deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama var....
Cem Küçük, Erdoğan’ın İstanbul için düşündüğü 2 ismi açıkladı!
Cem Küçük, Erdoğan’ın İstanbul için düşündüğü 2 ismi açıkladı!
Dünya 2024'e Adana 2025'e giriyor! Gören şaşkın, geçen yılda aynısı olmuştu
Dünya 2024'e Adana 2025'e giriyor! Gören şaşkın, geçen yılda aynısı olmuştu
Şehitler Köprüsü'nde korkunç olay! Koşarak gelip aşağıya atladı, 24 suç kaydı çıktı
Şehitler Köprüsü'nde korkunç olay! Koşarak gelip aşağıya atladı, 24 suç kaydı çıktı
Ağrı'da 33 metre yükseklikteki şelale dondu
Ağrı'da 33 metre yükseklikteki şelale dondu