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Oscar ödüllü "Parasite" filminin oyuncusu Lee Sun-kyun aracında ölü bulundu

Oscar ödüllü "Parasite" filminin oyuncusu Lee Sun-kyun aracında ölü bulundu

Güney Kore polisi, Oscar ödüllü "Parazit" filminin aktörü Lee Sun-kyun'un park halindeki aracında ölü bulunduğunu açıkladı.

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Güney Kore'nin haber ajansı Jonhap, park halindeki bir araçta cansız bedeni bulunan Lee Sun-kyun'un ölümünün şüpheli olduğunu, intihar etmiş olabileceğini yazdı.

Lee Sun-kyun, Güney Kore’ye En İyi Film Oscar’ını kazandıran Parazit filminde oynamıştı.

Lee Sun-kyun’un yanında tüter halde bir kömür bloğu olduğu da aktarılıyor. Lee hakkında, esrar ve psikoaktif uyuşturucu kullanmak suçlamaları ile soruşturma yürütülüyordu.

Ülke medyası, uyuşturucu soruşturması sonrası aktörün televizyon ve reklam işlerini kaybettiğini aktardı. Güney Kore’de uyuşturucu kullanımı ağır suç kapsamında soruşturuluyor. 48 yaşındaki Lee’nin haftasonu 19 saat boyunca ifade verdiği kaydediliyor. Polisin Lee’nin evinde bir not bulduğu da aktarılıyor.

2020 Oscar Ödülleri'nde En İyi Film seçilerek, Oscar tarihinde ilk kez İngilizce olmayan bir yapım olarak bu ödülü kazanan film olan Parazit (Parasite), daha önce de dünya çapında pek çok ödül kazanmıştı.

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