Dolar ve altın resmen uçuyor! Yeni zirve görüldü, uzman isim '2024'te altın çağı yaşanacak' dedi

2023 yılının son günlerinde dolar ve altın dur durak bilmiyor. Yükseliş tam gaz devam ederken, uzmanlar özellikle altının yılı yükselişle tamamlayacağını bildiriliyor. İşte yatırımcının merakla beklediği rakamlar...

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Altında çıldırtan yükseliş devam ediyor. Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,58 yükselişle 1935 liradan tamamladı.

Çeyrek altın-Gram altın

Altının gram fiyatı yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,8 artışla 1950 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 270 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 260 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 2 bin 70 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler ne diyor?

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalması varlık fiyatlarını etkilemeye devam ettiğini belirtti.

Dolarda yeni zirve

Dolar, yeni zirveyi gördü. Bankalararası piyasalarda dolar/TL 29,3520 ile tüm zamanların en yükseğine çıktı. Euro/TL 32,44 seviyesinde hareket ediyor.

İslam Memiş: 2024 yılında altın çağı yaşanacak

Piyasa Uzmanı İslam Memiş "Gram altında yüzde 76 civarında bir artış oldu ama kazançlar zaman zaman yüzde 80'i buldu." dedi ve şunları kaydetti:

"2024 yılında bu değer artışlarının devam etmesini bekliyoruz. Hatta 2024 yılında daha fazla bir değer artışı beklediğimi söyleyebilirim. Altın gram fiyatı kademeli olarak 2500-2700-3000 TL seviyesini hedef alan bir yükseliş 2024 yılında bizi bekliyor.

Özellikle 2024 yılına ilişkin altın borçlanma durumu olan kişilerin 3000 TL seviyesini referans almalı. Maliyet hesaplamasını yapmalı. 2024 yılında altın çağı yaşanacak."





