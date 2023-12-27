BIST 7.223
DOLAR 29,39
EURO 32,51
ALTIN 1.954,16
HABER /  GÜNCEL

Gençlerin balık sefası cefaya dönüştü

Gençlerin balık sefası cefaya dönüştü

Gençlerin balık sefası cefaya dönüştü. - 2 gencin şişme botla çıktıkları balık avında sürüklenme ihbarları deniz polisini alarma geçirdi - Gençler, botlarıyla birlikte çıktıkları sahile bırakıldı

Abone ol

Antalya Konyaaltı Sahili'nde şişme botla balık avlamak için denize açılan ve akıntı nedeniyle sürüklenmeye başlayan iki genci, deniz polisi kurtardı.


Olay, sabah saatlerinde Konyaaltı Sahili açıklarında meydana geldi. Amatör balıkçı Ali B. (22) ve Furkan K. (24) Konyaaltı Sahili açıklarında balık avlamak için varyantın alt kısmına geldi.

Botlarını şişiren iki arkadaş Lara tarafına doğru açılmaya başladı. Bir süre avlanan gençler, akıntının fazla olması sebebiyle kıyıya dönemedi ve sürüklenmeye başladı. Havanın soğuk olmasıyla da bir hayli zorlanan iki arkadaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla iki gencin bulunduğu noktaya doğru, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri botla hareket etti. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler önce iki genci, daha sonra da botu kendi botlarına aldı.
Sağlık durumları iyi olan iki genci deniz polisi Konyaaltı Sahili'ne yaklaştırıp, botlarını suya indirdi. İki genç daha sonra kürek çekerek kıyıdaki arkadaşlarının yanına ulaştı. Deniz polisi ise görev yeri Kaleiçi Yat Limanı'na dönüş yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek
Dijitalleşen şirketler zaman ve maliyetten tasarruf sağlıyor
Dijitalleşen şirketler zaman ve maliyetten tasarruf sağlıyor
Ömer Bolat'ta İsrail'le ticaret eleştirilerine yanıt: İsrail medyası ve istihbaratı servis ediyor
Ömer Bolat'ta İsrail'le ticaret eleştirilerine yanıt: İsrail medyası ve istihbaratı servis ediyor
Mesai saati düzenlemesi Meclis'ten geçti! Mesai saatleri kısalıyor mu? Çalışma saat 15:30'da bitecek iddiası
Mesai saati düzenlemesi Meclis'ten geçti! Mesai saatleri kısalıyor mu? Çalışma saat 15:30'da bitecek iddiası
Dolar ve altın resmen uçuyor! Yeni zirve görüldü, uzman isim '2024'te altın çağı yaşanacak' dedi
Dolar ve altın resmen uçuyor! Yeni zirve görüldü, uzman isim '2024'te altın çağı yaşanacak' dedi
Eşine yardım etmek isterken ayağından oluyordu
Eşine yardım etmek isterken ayağından oluyordu
Yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü
Yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü
Kimse Cristiano Ronaldo'yu geçemiyor!
Kimse Cristiano Ronaldo'yu geçemiyor!
Rus turistler Samsun'u sevdi
Rus turistler Samsun'u sevdi
Oscar ödüllü "Parasite" filminin oyuncusu Lee Sun-kyun aracında ölü bulundu
Oscar ödüllü "Parasite" filminin oyuncusu Lee Sun-kyun aracında ölü bulundu
Akdağmadeni Belediyesi güneş enerji santrali kuracak
Akdağmadeni Belediyesi güneş enerji santrali kuracak
Malatya'da deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama var....
Malatya'da deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama var....