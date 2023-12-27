Gençlerin balık sefası cefaya dönüştü. - 2 gencin şişme botla çıktıkları balık avında sürüklenme ihbarları deniz polisini alarma geçirdi - Gençler, botlarıyla birlikte çıktıkları sahile bırakıldı

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Antalya Konyaaltı Sahili'nde şişme botla balık avlamak için denize açılan ve akıntı nedeniyle sürüklenmeye başlayan iki genci, deniz polisi kurtardı.



Olay, sabah saatlerinde Konyaaltı Sahili açıklarında meydana geldi. Amatör balıkçı Ali B. (22) ve Furkan K. (24) Konyaaltı Sahili açıklarında balık avlamak için varyantın alt kısmına geldi.

Botlarını şişiren iki arkadaş Lara tarafına doğru açılmaya başladı. Bir süre avlanan gençler, akıntının fazla olması sebebiyle kıyıya dönemedi ve sürüklenmeye başladı. Havanın soğuk olmasıyla da bir hayli zorlanan iki arkadaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla iki gencin bulunduğu noktaya doğru, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri botla hareket etti. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler önce iki genci, daha sonra da botu kendi botlarına aldı.

Sağlık durumları iyi olan iki genci deniz polisi Konyaaltı Sahili'ne yaklaştırıp, botlarını suya indirdi. İki genç daha sonra kürek çekerek kıyıdaki arkadaşlarının yanına ulaştı. Deniz polisi ise görev yeri Kaleiçi Yat Limanı'na dönüş yaptı.