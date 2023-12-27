Ahmet Davutoğlu'ndan 'Kızıl Goncalar'a destek telefonu

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Ahmet Davutoğlu’nun Kızıl Goncalar dizisinin yapımcısını arayarak destek verdiğini söyledi

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, tarikatları konu edildiği için hedef alınan 'Kızıl Goncalar' dizisinin yapımcısı Faruk Turgut'a aradığı belirtildi.

Halk TV sunucusu İsmail Küçükka’ya ‘kaynağından teyit ettiğini’ belirterek, Davutoğlu’nun yapıtğı görüşmeyi şöyle anlattı:

"Özel haber olarak aktarayım birebir kaynağından aldığımız bir gelişme. Ahmet Davutoğlu Faruk Turgut'a, geçmiş olsun demiş, diziyi beğendiğini ifade etmiş. 'Sakın ola eleştirilerden etkilenmeyin. Önemli bir şey yapıyorsunuz. Kent muhafazakarlarının ilgisini önemsiyorum. Ben de bir akademisyenim...' Böyle bir telefon mesajı geldiğini ifade edeyim."

Ne olmuştu?

Tarikata mensup çocukların küçük yaşta evlendirilmesi, kız çocuklarının okula gönderilmemesi ve Kuran Kursu'ndaki şiddet gibi dizinin ilk bölümündeki pek çok sahne tepki çekmişti. Yeni Akit ve Yeni Şafak, diziyi hedef göstermiş, Mil Diyanet Sen dizinin yasaklanmasını istemişti.

İsmailağa Cemaati dizinin kaldırılması için sosyal medya hesabından çağrı yaparak, “Allah Teala’nın isimlerini, yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’i, dini-tasavvufi kavramlarımızı, mezhep ve tarikat gibi manevi kurumlarımızı, hacı ve hoca gibi çeşitli unvanları hedef alarak dinimizi ve dindarlarımızı aşağılamayı gaye edindiği anlaşılan yayın ve yapımların günümüz medyasında görülebilmesi asla kabul edilemez bir durumdur” demişti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, cemaatlerin diziyi hedef göstermesinin ardından dün “FOX TV’de yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir” açıklamasını yapmıştı.