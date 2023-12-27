Asgari ücret saat 16:30'da açıklanıyor! Külliye'de toplanıyorlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak...

7 milyon asgari ücretlinin merakla beklediği haber geliyor... Cuhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 16:30'da Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ile Türk-İş ve TİSK Başkanlarını kabul edecek. Görüşme sonrası Erdoğan'ın yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor...

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7 milyon asgari ücretliyi doğrudan, 80 milyonu ise dolaylı olarak ilgilendiren asgari ücret zammı ile ilgili kritik gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.30'da Külliye'de asgari ücret görüşmesi gerçekleşecek.

A Haber'in son dakika haberine göre, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı ve TİSK Başkanı külliyeye davet edildi. Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili son gelişmeleri görüşüp asgari ücreti açıklaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 bin TL olarak üzerinde beklenti oluşan asgari ücretin 17 bin TL'ye çıkarılması için Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'e talimat verdiği kulislere yansımıştı. İşverenler de 17 milyonu kabul etmiş görünüyor.

"Aldığım bilgiye göre" deyip duyurdu... Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Muhtemelen rakamlar konuşuldu. Gelen bilgiler de var benim aldığım bilgilere göre yüzde 45'lik bir artışla 16.500 civarında bir net rakam ortaya çıktı diye biliyorum. Ama suna Sayın Cumhurbaşkanının bir dokunuşu olursa da 17.103 TL olan yüzde 50'lik artış bugün açıklanabilir." dedi

İşsizlik maaşı, staj ücreti, GSS primi, doğum ve askerlik borçlanması, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, engelli aylıkları da zamlanmış olacak.