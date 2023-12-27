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Günübirlik kiralanan 45 işletmeye ceza uygulandı, aranan 1 kişi yakalandı

Günübirlik kiralanan 45 işletmeye ceza uygulandı, aranan 1 kişi yakalandı

Antalya’da bin 98 günübirlik konaklama yeri kontrol edilerek, kayıtlı ve kayıtsız olarak faaliyet gösteren toplam 45 işletmeye cezai işlem uygulandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması, kayıt dışı ticaret ile mücadele edilmesi amacıyla günübirlik kiralanan evlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl genelinde 90 ekip ve 200 personelin katılımıyla yapılan uygulama sonucunda; toplam bin 98 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi.
Kayıtlı ve kayıtsız olarak faaliyet gösteren toplam 45 işletmeye cezai işlem uygulanarak arandığı tespit edilen 1 şahıs yakalandı.

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