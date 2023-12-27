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Sakarya’da 31 kaçak göçmen yakalandı

Sakarya’da 31 kaçak göçmen yakalandı

Sakarya’da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 31 göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

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Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol faaliyetleri esnasında şüphe üzerine durdurulan 3 ayrı araçta 31 yasa dışı göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

3 araca el konulurken, yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlere başlanıldı. Organizatörler hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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