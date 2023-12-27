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Suçlular kaçtı, Yunuslar kovaladı: 12 kişi yakalandı

Suçlular kaçtı, Yunuslar kovaladı: 12 kişi yakalandı

İzmir’in Konak ilçesinde Yunus ekipleri, 3 şüphelinin kendilerini görünce metruk bina içerisine gizlendiğini fark edip kaçanların peşine düştü.

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Yaşanan kovalamaca sonucu 12 şüpheli yakalanırken, aramalarda ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Amirliğine bağlı ekipler, Konak bölgesi Hilal Mahallesi’nde devriye görevindeydi

. Ekipler bu sırada, 3 şüphelinin kendilerini görünce metruk bina içerisine gizlendiklerini fark etti. Bunun üzerine Yunus ekipleri, kaçan şahısların hemen peşine düştü.

Yaşanan kovalamaca sonucu toplam 12 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, metruk bina içerisinde yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
12 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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