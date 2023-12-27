İYİ Partili Erhan Usta'dan AK Parti'ye Fahri Kur'an Kursu öğreticilerine kadro çağrısı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Fahri (geçici) Kur'an Kursu öğreticilerinin mağdur edildiğini belirterek kadro talebinin karşılanması çağrısında bulundu.

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Fahri Kur’an Kursu öğreticilerinin talepleri TBMM'de gündeme getirilmeye devam ediyor.

2024 bütçe görüşmelerinde farklı partilere mensup milletvekilleri, mağdur durumda bulunan fahri Kur'an kursu öğreticilerinin sesi oldular.

Diyanetin bünyesinde zor şartlar altında çalışan bu kesimin taleplerini İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, TBMM kürsüsünde dile getirdi.

"Defalarca söz verildi"

Adaletsizliğe kulak tıkamadıklarını belirten Usta, "Bunların sigortası aylık 8-9 gün yatıyor. Kalan 22 günü ne olacak bu insanların. Maaşları asgari ücretin altında. İhtiyaç yoksa çalıştırmayın. Bu insanlar iş arıyorlar. Bunları fahri deyip geçiştirme imkanı yoktur. Böyle bir şey olamaz. Defalarca söz verildi, AK Parti'nin verdiği sözler var. Muhalefet zaten her defasında talep ediyor. Kadro haksızlığını düzeltmek gerekir. Maaşlarını düzeltmek gerekir. Sigortalarını düzeltmek gerekir" dedi.

Fahri Kur'an Kursu öğreticilerinin sorunları ve talepleri

FAHRİ (geçici) KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİ görevde olup olmama şartı aranmadan sadece SGK prim günleri baz alınarak ve gerekirse çalıştıkları yıllardaki KPSS+dhbt puanları da baz alınarak EMEK+TECRÜBE KADROLARI verilmelidir.2011-2013 yılında yaşanan mağduriyetler ve 2022 yılında vekil imamlarda 2 gün görev yapanı sırf görevde diye kadroya alınıp altı yıldır görev yapmış ancak kadro geldiğinde görevde olmayan kişiler bu haktan yararlanamayarak yine büyük mağduriyet oluşturmuştur.Bu sebeble aynı mağduriyetlerin yaşanmaması için yıllarını vermiş fahri (geçici) öğreticilere SGK prim baz alınarak emeğe tecrübeye dayalı kadronun verilmesi ivedilik arzetmektedir. Bu personelin “Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticilerinin” talepleri basında ve kamuoyunda sıkça dile getirilmektedir. Kadro, eşit işe eşit maaş ve özlük haklarının verilmesi gibi haklı talepleri uzun zamandır çözüme kavuşturulmamış ve hiç bir çözüm üretilmemiştir.

Bu bilgiler ışığında;

1-Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticilerinin kadroya alınması, özlük haklarının ve maaşlarının iyileştirilmesi için bir çalışma mevcut mudur?

2-2022 de sözleşmeliler, vekil ebe hemşire,vekil imam bunlar kadroya alınırken ; Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticiler neden kapsam dışı bırakılmıştır ve ne zaman kadroya alınacaktır?

3-Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticilerin tamamı neden kadrolu istihdam edilmemektedir.Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticilerinin istihdam edilme sebebleri nedir?

4-Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticilerinin saatlik ücretleri ne kadar ve aylık SGK prim ödemeleri kaç gün üzerinden yatırılmaktadır?

5- 2023-2024 yılı için Diyanet işleri başkanlığı kaç personel istihdam etmeyi planlamaktadır. Bunlardan kaç tanesi kuran Kursu öğreticisi personeli olarak planlanmaktadır?

6-Diyanet İşleri Başkanlığının 2023 yılının ilk yarısı için kaç tane kadrolu,kaç tane sözleşmeli,kaç tane vekil, kaç tane Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticisi istihdam edilmektedir?

FAHRİ (geçici) KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİ PLATFORMU olarak 11 yıldır kadro taleplerinin ivedilikle karşılanmasını ve Koray Aydın vekilimize verdirdikleri soru önergesinin ve meclisteki kanun tekliflerinin artık sonuç bulması için 2018 de Cumhur ittifakı olarak Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticilerine verilen kadro sözünün tutulmamış olması sebebiyle devlet yetkililerinin diyanetin bir an evvel somut adımlar atarak kadro ve özlük hakların verilmesi için gereğinin ivedilikle yapılmasını istemektedirler.

Herkesimin talebini karşılayan sorunlarını çözen devletimiz 11 yıldır bir avuç Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticisinin kadro talebi neden karşılanmayıp sürekli ayrıştırılmakta ve görmezden gelinip yok sayılmaktadırlar

FAHRİ (geçici ) KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİ olarak 657 ye tabi diyanet bünyesinde yılda iki kez kış dönemi ve yaz dönemi olmak üzere KPSS+dhbt+mülakat puanları ile ve belirli belgelerle aylık 8-9 günlük sigorta,asgari ücretin çok altında cep harçlığı maaş ve yarım yatan sigortadan kaynaklı SGK prim borçları çıkarak hiç bi özlük hakkı olmadan hizmet etmiş FAHRİ ÖĞRETİCİLER için somut adımlar atılarak 2024 mart ayı seçimden önce kadro haklarının sağlanmasını istemektedirler.