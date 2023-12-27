Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan fahiş fiyat uyarısı: Bindiğiniz dalı kesmeyin

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekonomi gündemini değerlendirdi. Fahiş fiyata yönelik işletmeleri uyaran Bolat, "Mekan sahipleri ve işletmecileri uyarmak istiyorum. Kendi bindiğiniz dalı kesmeyin. Maliyetleri kurtaran fiyat neyse onu uygulamaları gerekir." dedi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. Yılbaşı alışverişlerinin ve eğlencenin olacağı mekanlarla ilgili fiyat denetimlerine çıkıldığını belirten Bakan Bolat, mekan sahipleri ve işletmeleri de uyardı. Bolat, şunları kaydetti:

(Ürün güvenliği denetimleri) Ticaretin artmasından memnuniyet duyarız. Bu sayede üretim, yatırım, istihdam da artacak. Covid'le beraber enflasyon süreci yaşandı. 3 yıldır tüm dünyada mücadele veriliyor. Enflasyondaki artışa karşın vatandaşların, işçi, emekli, memurun satın alma güçleri azalmasın diye mümkün olan en yüksek ücret artışlarını verdi. Biz hükümet olarak piyasala denetimleri için gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Yılbaşı alışverişlerinin ve eğlencenin olacağı mekanlarla ilgili fiyat denetimlerine çıkıldı. Mekan sahipleri ve işletmecileri uyarmak istiyorum. Kendi bindiğiniz dalı kesmeyin. Maliyetleri kurtaran fiyat neyse onu uygulamaları gerekir.

"Etiket yönetmeliğiyle müşteri daha seçici hale gelecek"

(Yeni etiket yönetmeliği) Hizmet sektöründe daha yüksek fiyat artışları olduğunu gözlemliyoruz. Artık menülerde fiyat yazma gereği duyulmuyor. Hesapla ilgili tartışmalar meydana geliyor. Biz bu fiyat etiket yönetmeliğindeki hükümleri sıkılaştırdık. 1 Ocak'tan itibaren kafe, restoran, lokanta ve pastanelerde ürünlerin isimleri ve fiyatları kapının girişinde yer alacak. Daha modern bir alım-satım gerçekleşecek. Müşteri onu görünce ister girer, ister girmez. Satıcı artık istediği zaman 'zam yapayım' gibi bir rahatlığa kavuşamayacak. Müşteri fiyatı zamlı görürse tepki gösterecek. Düzen meydana gelecek ve kendiliğinden rayına oturacak. Fiyatlarda giderek azalmanın olduğunu göreceğimize inanıyorum. Müşteriler de daha seçici, tercih edici hale gelecek.

Asgari ücret

(Asgari ücret görüşmeleri) İki yıl önce asgari ücret 2 bin 850 liraydı. Geçen temmuzda 11 bin 500 liraya çıkarıldı. Yaklaşık 4,5 5 katına yakın artış sağlandı. Asgari ücret görüşmelerini bakanımız başarıyla yürütüyor. Çalışanları enflasyona ezdirmeyecek, işverenler açısından da maliyetler açısından dengeleri çok bozmayacak bir rakam çıkacaktır. Çalışanlar ve işveren kesimi müsterih olsun. Hükümetimiz dengeli ve makul bir asgari ücretin belirlenmesini başaracaktır.