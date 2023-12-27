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Karlıova’da karlar kamyonlarla ilçe dışına taşıyor

Karlıova’da karlar kamyonlarla ilçe dışına taşıyor

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde belediye ekipleri, kepçe yardımıyla topladıkları karları kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.

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Kar yağışının durduğu Karlıova ilçesinde, belediye ekipleri hummalı bir çalışma yürütüyor. Vatandaşların yolları daha rahat ve konforlu kullanmaları için çalışan ekipler, ana cadde ve sokaklarda karları temizliyor. Karları belirli bir noktada toplayan belediye ekipleri, karları kamyonlarla ilçe dışına taşımaya başladı. Karla mücadele çalışmasının bir iki gün içinde tamamlanması bekleniyor.
Ayrıca kar nedeniyle kapanan 40 köy yolu, belediye ve özel idare ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

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