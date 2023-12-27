Masaj salonunda çalışan kadının yüzüne kimyasal sıvı attı

ÇANAKKALE'de bir masaj salonunda yüzüne kimyasal sıvı atılan kadın çalışan, hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İsmetpaşa Mahallesindeki bir masaj salonunun müşterisi olan R.A. (41), henüz bilinmeyen bir nedenle burada çalışan B.A'nın (24) yüzüne kimyasal sıvı attı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Hastanesine kaldırılan B.A, sağlık durumunun ağır olması nedeniyle Çanakkale Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Çalışma başlatan Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi kısa süre içinde Ezine ilçesinde gözaltına aldı.

R.A'nın (41) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlının "kasten yaralama" suçundan savcılıktaki sorgusu sürüyor.

R.A'nın yüzüne kimyasal sıvı attığı B.A'nın (24) ise Çanakkale Tıp Fakültesi Hastanesinden sevk edildiği Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Yanık Ünitesinde tedavisi sürüyor.

Kimyasal sıvının gözüne tesir ettiği belirlenen B.A. ile R.A'nın önceden arkadaş oldukları ancak son dönemde aralarının bozulduğu, söz konusu sıvının ise kezzap olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.

Olay sırasında B.A'nın yanında bulunan bir kadının koluna da sıvı döküldüğü, bu kişinin Çanakkale Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi edildiği belirtildi.