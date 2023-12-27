2024 asgari ücret bugün belli oluyor! Uzmanlar canlı yayında rakam verdi, ne kadar olacak?

Milyonların merakla beklediği asgari ücret bugün belli oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 16.30’da Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile bir araya gelecek. Peki 2024 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Uzmanlar ne diyor?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini Beştepe'ye davet etti. Toplantının ardından 2024 yılı asgari ücretinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Asgari ücretin bugün açıklanması beklenirken detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. Akkuş açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesai bugün oldukça yoğun. Bizler bugün Kabine toplantısının gerçekleşmesini bekliyorduk. Ancak o toplantı iptal edildi ve aday mesaisi üzerine geniş kapsamlı çalışması bekleniyordu. Ancak bir son dakika bilgisi bizlere ulaştı. Asgari ücret konusunda sıcak bir gelişme yaşandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçi iş veren ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya geleceği belirtildi. Bu görüşmeden sonra bugün geç saatlerde bile olsa asgari ücretin belli olmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce asgari ücret mesaisini gerçekleştirecek sonrasında ise aday mesaisine devam edecek."

45'lik bir artışla 16.500 civarında bir net rakam ortaya çıktı

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem şu ifadeleri kullandı:

"Muhtemelen rakamlar konuşuldu. Gelen bilgiler de var benim aldığım bilgilere göre yüzde 45'lik bir artışla 16.500 civarında bir net rakam ortaya çıktı diye biliyorum. Ama suna Sayın Cumhurbaşkanının bir dokunuşu olursa da 17.103 TL olan yüzde 50'lik artış bugün açıklanabilir.

Zaten şöyle bir formül de masada. İşçiye, emekliye ve memura eşit zam yani yüzde 50'lik zam formülü. Baktığın zaman asgari ücrette de en önemli referans enflasyon oluyor. 6 aylık enflasyon beklentimiz yüzde 38 civarında dolayısıyla bunun üzerinde bir artış olacağını zaten her taraf ifade etmişti. 16.500 TL ile 17.103 TL arasında bir rakam bekliyorum."

"Maksimum 18.245 tavan olabilir"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin "Çok sayıda mesai sarf edilerek görüşmeler devam ediyordu. Bugün asgari ücretin açıklanma ihtimali çok kuvvetli gibi gözüküyor. Ben rakam ifade edemiyorum." dedi.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş "Resim artık netleşmeye başladı. Asgari ücretin minimum 17.105 TL olmasını öngörüyoruz. Maksimum 18.245 tavan olabilir." ifadelerini kullandı.