BIST 7.301
DOLAR 29,40
EURO 32,54
ALTIN 1.954,64
HABER /  GÜNCEL

İşte AK Parti'nin Ankara adayı dedi yanlışlıkla ismi duyurdu! Hemen sildi ama...

İşte AK Parti'nin Ankara adayı dedi yanlışlıkla ismi duyurdu! Hemen sildi ama...

AK Parti'de Ankara belediye başkan adaylığı için eski bakan Ziya Selçuk'un ikna edildiği iddia ediliyordu. Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in, eski bakan Murat Kurum'un da adı adaylık için geçiyordu. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un yeğeninden ilginç bir paylaşım geldi...

Abone ol

Türkiye'de yerel seçim heyecanı yaklaştı. CHP'nin Ankara ve İstanbul adayının Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu olduğu da kesinleşti. Burada tüm gözler AK Parti ve MHP'ye çevrilmişti. İstanbul için ismi geçen adayların dışında Ankara için de hummalı bir çalışma sürüyor. AK Parti'nin Ankara adayını deneyimli siyasetçinin yeğeni duyurdu!

'AK Parti'nin adayı amcam" dedi sosyal medya kaynadı 

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un yeğeni Fatih Altınok, yaptığı paylaşımda amcasının Ankara belediye başkan adayı olduğunu, Çarşamba yani bugün Turgut Altınok isminin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu. Fatih Altınok paylaşımı kısa süre içinde sildi.

Gözünaydın Angara, hayırlı olsun Angara..:'

"Rabbim'in izniyle inşallah 27/12/2023 Çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına efsane başkan amcam Turgut Altınok'u açıklayacak. Gözünaydın Angara, hayırlı olsun Angara..:'

Mansur Yavaş'ın rakibi Turgut Altınok

1957 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde dünyaya gelen Turgut Altınok, daha önce Milliyetçi Çalışma Partisi, MHP, Fazilet Partisi, Büyük Birlik Partisi'nde de siyaset yapmıştı. 4 çocuk sahibi olan Turgut Altınok, yerel seçimlerde belediye başkanlığı için Mansur Yavaş ile rekabete girecek gibi gözüküyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi!
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi!
Kilo kontrolü bağışıklık sistemini güçlendiriyor!
Kilo kontrolü bağışıklık sistemini güçlendiriyor!
İstanbul'da otomobil site bahçesine düştü: 1 kişi yaralandı!
İstanbul'da otomobil site bahçesine düştü: 1 kişi yaralandı!
Uzmanlardan 'yılbaşı sofrası' uyarısı geldi
Uzmanlardan 'yılbaşı sofrası' uyarısı geldi
2024 asgari ücret bugün belli oluyor! Uzmanlar canlı yayında rakam verdi, ne kadar olacak?
2024 asgari ücret bugün belli oluyor! Uzmanlar canlı yayında rakam verdi, ne kadar olacak?
Şehitlerimizin intikamı alınıyor! Irak ve Suriye'de 71 hedef vuruldu! 59 terörist öldürüldü!
Şehitlerimizin intikamı alınıyor! Irak ve Suriye'de 71 hedef vuruldu! 59 terörist öldürüldü!
Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu!
Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu!
Karısını bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis!
Karısını bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis!
MHP'li Semih Yalçın'dan Özgür Özel'e çok sert sözler: PKK’lı teröristin çorabı gibi...
MHP'li Semih Yalçın'dan Özgür Özel'e çok sert sözler: PKK’lı teröristin çorabı gibi...
Hamsi avı düşüşe geçti, fiyatı ikiye katlandı
Hamsi avı düşüşe geçti, fiyatı ikiye katlandı
Bebeklerde göz kapağı düşüklüğü erken müdahaleyle onarılabilir
Bebeklerde göz kapağı düşüklüğü erken müdahaleyle onarılabilir
DASK'tan 'ağır hasarlı konut' açıklaması
DASK'tan 'ağır hasarlı konut' açıklaması