İşte AK Parti'nin Ankara adayı dedi yanlışlıkla ismi duyurdu! Hemen sildi ama...

AK Parti'de Ankara belediye başkan adaylığı için eski bakan Ziya Selçuk'un ikna edildiği iddia ediliyordu. Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in, eski bakan Murat Kurum'un da adı adaylık için geçiyordu. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un yeğeninden ilginç bir paylaşım geldi...

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Türkiye'de yerel seçim heyecanı yaklaştı. CHP'nin Ankara ve İstanbul adayının Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu olduğu da kesinleşti. Burada tüm gözler AK Parti ve MHP'ye çevrilmişti. İstanbul için ismi geçen adayların dışında Ankara için de hummalı bir çalışma sürüyor. AK Parti'nin Ankara adayını deneyimli siyasetçinin yeğeni duyurdu!

'AK Parti'nin adayı amcam" dedi sosyal medya kaynadı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un yeğeni Fatih Altınok, yaptığı paylaşımda amcasının Ankara belediye başkan adayı olduğunu, Çarşamba yani bugün Turgut Altınok isminin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu. Fatih Altınok paylaşımı kısa süre içinde sildi.

Gözünaydın Angara, hayırlı olsun Angara..:'

"Rabbim'in izniyle inşallah 27/12/2023 Çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına efsane başkan amcam Turgut Altınok'u açıklayacak. Gözünaydın Angara, hayırlı olsun Angara..:'

Mansur Yavaş'ın rakibi Turgut Altınok

1957 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde dünyaya gelen Turgut Altınok, daha önce Milliyetçi Çalışma Partisi, MHP, Fazilet Partisi, Büyük Birlik Partisi'nde de siyaset yapmıştı. 4 çocuk sahibi olan Turgut Altınok, yerel seçimlerde belediye başkanlığı için Mansur Yavaş ile rekabete girecek gibi gözüküyor.