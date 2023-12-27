Manisalı çiftçiye 150 milyonluk destek verildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik gerçekleştirdiği proje kapsamında 38 farklı kalemde çiftçiye 150 milyon TL’lik destek verdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Yeni yılda da her alanda çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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Üretken belediyecilik anlayışıyla 2023 yılında tarımsal ve kırsal kalkınmaya 122 milyon TL bütçe ayırarak, yıla başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde 38 farklı kalemde yaptığı destekle bu kaynağı 150 milyon TL’ye çıkardı. Çiftçilere gübre desteğiyle 2023 yılı desteklemelerine başladıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Bu yılki desteklerimize 1.000 ton gübre dağıtımıyla başladık. Ardından Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirme Projemiz kapsamında 500 adet damızlık koç desteği verdik. Yüzde 100 hibe ile 58 bin büyükbaş hayvan için dış parazit ilaç alımını yaptık ve bu ilaçları üreticilerimize eğitimlerini de vererek teslim ettik” dedi.

144 adet tarım makinesi desteği

Tarım Makineleri Parkı Projesi’ni hayata geçirdiklerini de belirten Başkan Ergün, “Projemiz kapsamında çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu ancak satın almaları durumunda ekonomik yük oluşturacak tarım makinelerinin 3. parti teslimini 69 makine ile gerçekleştirdik. Sadece tarım makinesi parkı için 7 milyon TL'lik desteğimizle çiftçilerimize tohum temizleme, çiftlik gübresi dağıtma, üzüm sıkma ve taş toplama makinesi gibi toplamda 144 adet makine ve ekipmanı teslim ettik. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

200 bin kasa, 200 bin kelter desteği

Zeytin ve meyve üreticilerine yönelik desteklerden de bahseden Başkan Ergün, “Bu desteklerimizin yanında, zeytin ve meyve üreticimize 120 bin kasa, üzüm ve sebze üreticilerimize ise 100 bin kelter dağıtımı yaptık. Bunun ardından yaklaşık 10 milyon lira gibi bir bedelle 7500 çiftçimize zeytin toplama örtüsü ve 7500 çiftçimize de üzüm sergi örtüsü dağıtımı gerçekleştirdik. Meyveciliği Geliştirme projemiz kapsamında 500 bin fidanı geçtiğimiz yıllarda teslim etmiştik. Projemiz kapsamında bu yıl başvuru yapan çiftçilerimize 95 bin 900 adet zeytin, 12 bin 510 adet ceviz, 4 bin 500 adet incir ve 3 bin 500 adet Trabzon Hurması (Cennet Elması) olmak üzere toplam 116 bin 410 adet fidanın yüzde 75 hibe destekli olarak teslim ettik” dedi.