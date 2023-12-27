Tüyler ürperten vahşet! Anne ve 4 çocuğu kanlar içinde bulundu

Fransa'nın başkenti Paris'te bir evde anne ve 4 çocuğun ölü bulunmasıyla ilgili olayın ardından polis, 33 yaşındaki babayı cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Savcı Jean-Baptiste Bladier, çocukların yaşlarının 9 ay ile 10 yaş arasında değiştiğini belirterek, dairenin içinde kan gölü olduğunu açıkladı. Yetkililer anne ile 10 ve 7 yaşlarındaki iki kız çocuğunun "çok sayıda bıçak yarası" aldığını, 4 yaşındaki erkek çocuk ve dokuz aylık bebeğin ise muhtemelen boğularak öldürüldüklerini ifade etti.

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Fransa’nın başkenti Paris’in 40 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Meaux’da anne ve 4 çocuğu evde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından polis 33 yaşındaki babayı cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Savcı Jean-Baptiste Bladier yaptığı açıklamada, çocukların yaşlarının ise 9 ay ila 10 arasında olduğunu belirterek, dairenin içini kan gölüne döndüğünü ifade etti. Bladier, dairede herhangi bir hırsızlık izine rastlanmadığını ve çocukların babasının evde bulunmadığını aktararak, bir komşunun aileye ulaşamaması sonrası polise ihbarda bulunduğunu belirtti.



Polisin güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek 33 yaşındaki babanın izini sürdüğünü ve Sevran yakınlarında babasının evinde gözaltına aldığını açıklayan Bladier, şüpheli babanın sabıka kaydı olmadığını ancak daha önce hakkında aile içi şiddet ihbarında bulunulduğunu aktardı. Bladier, babanın 2019 yılında üçüncü çocuklarının doğumundan bir ay önce eşine bıçakla saldırdığını açıkladı. Saldırının ardından annenin suç duyurusunda bulunmadığı ifade edildi.



Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Bladier, anne ile 10 ve 7 yaşlarındaki iki kız çocuğunda "çok sayıda bıçak yarası" olduğunu söyleyerek, 4 yaşındaki erkek çocuk ve dokuz aylık bebeğin vücutlarında herhangi bir yara olmadığını muhtemelen boğularak öldürüldüklerini aktardı. Komşular, iyi biri olarak bahsettikleri annenin, kocasının işini kaybetmesinin ardından depresyona girdiğini dile getirdiğini ve “tedavi gördüğünü" söyledi.



Geçtiğimiz ekim ayında bir polis memuru Val-d'Oise'da bulunan Vemars'ta üç kızını öldürdükten sonra intihar etmişti. Geçtiğimiz ay ise 41 yaşındaki bir adam, 4, 10 ve 11 yaşlarındaki üç kızını öldürdüğünü itiraf etmiş ve polise teslim olmuştu. Polis, kızları Alfortville kasabasındaki evlerinde ölü olarak bulmuştu.