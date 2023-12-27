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Fotoğraf çekerken 50 metrelik kanyondan düştü!

Fotoğraf çekerken 50 metrelik kanyondan düştü!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gezmeye gittiği Köprülü Kanyon'da fotoğraf çekerken dengesini kaybeden Alman turist yaklaşık 50 metrelik kanyondan aşağı düşerek hayatını kaybetti.

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Olay, Manavgat ilçesi Karabük Mahallesi'nde bulunan Köprülü Kanyon’da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ilıca-Kumköy Turizm Bölgesi'nde bulunan 5 yıldızlı otelde tatil yapmakta olan Tho Willienborg isimli Alman turist, Karabük Mahallesi Köprülü Kanyon’a gezmeye gitti.

Alman turist, Köprülü Kanyon mevkiinde tarihi Taş Köprü'ye 50 metre mesafede fotoğraf çekmek isterken yaklaşık 50-55 metre yükseklikten aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Beşkonak Jandarma Karakolu ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alman turistin yaşamını yitirdiği belirlendi. Alman turistin cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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