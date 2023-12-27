MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle bir süredir hastanede tedavi altında olan MHP'li Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, hayatını kaybetti.Abone ol
Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, hayatını kaybetti.
Kars'ta kalp krizi geçirdikten sonra beyin kanaması geçirdiği tespit edilen MHP'li Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilmiş ve burada tedavi altına alınmıştı.
Belediye Başkanı Hayali’nin cenazesinin Kars'a getirilerek Sarıkamış’ta toprağa verileceği öğrenildi.