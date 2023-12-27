BIST 7.301
DOLAR 29,40
EURO 32,54
ALTIN 1.954,64
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Denizli'de 23 yaşındaki Büşra feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Denizli'de 23 yaşındaki Büşra feci şekilde can verdi

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin, park halindeki kamyonetin dorsesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 23 yaşındaki Büşra Eryürek hayatını kaybetti.

Abone ol

Kaza, Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halinde duran 16 TR 950 plakalı kamyonetin dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorseye ok gibi saplanan otomobilde iki kişinin sıkıştığını gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı incelemede otomobilde yolcu konumunda bulunan Büşra Eryürek’in (23) hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler, yaralı sürücüye ise yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Genç kızın cenazesi, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Kazaya karışan araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim, Yunanistan'a gitti
Foto Galeri Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim, Yunanistan'a gitti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
65 yaşındaki anne okuma-yazma öğreniyor
65 yaşındaki anne okuma-yazma öğreniyor
Tekirdağ'da 6 yaşındaki üvey oğluna uyuşturucu sattıran kadın tutuklandı
Tekirdağ'da 6 yaşındaki üvey oğluna uyuşturucu sattıran kadın tutuklandı
Habur'da 27 kilogram metamfetamin ele geçirildi!
Habur'da 27 kilogram metamfetamin ele geçirildi!
Manisalı çiftçiye 150 milyonluk destek verildi
Manisalı çiftçiye 150 milyonluk destek verildi
BBP'den İsveç yorumu: Doğru bir karar değil!
BBP'den İsveç yorumu: Doğru bir karar değil!
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 22 şüpheli yakalandı!
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 22 şüpheli yakalandı!
Tekirdağ'da PKK propagandası yapan 2 zanlı tutuklandı!
Tekirdağ'da PKK propagandası yapan 2 zanlı tutuklandı!
İşte AK Parti'nin Ankara adayı dedi yanlışlıkla ismi duyurdu! Hemen sildi ama...
İşte AK Parti'nin Ankara adayı dedi yanlışlıkla ismi duyurdu! Hemen sildi ama...
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi!
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi!
Kilo kontrolü bağışıklık sistemini güçlendiriyor!
Kilo kontrolü bağışıklık sistemini güçlendiriyor!
İstanbul'da otomobil site bahçesine düştü: 1 kişi yaralandı!
İstanbul'da otomobil site bahçesine düştü: 1 kişi yaralandı!
Uzmanlardan 'yılbaşı sofrası' uyarısı geldi
Uzmanlardan 'yılbaşı sofrası' uyarısı geldi