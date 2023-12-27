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Otomobille çarpışan motosikletteki kurye hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Otomobille çarpışan motosikletteki kurye hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki kurye hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Zeynep Demir yönetimindeki motosiklet Bornova viyadüğünde aynı yönde giden Murat G. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen Demir, yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kurye olarak çalışan Demir, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Murat G. ise gözaltına alındı.

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