İzmir'in Bornova ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki kurye hayatını kaybetti.Abone ol
Alınan bilgiye göre, Zeynep Demir yönetimindeki motosiklet Bornova viyadüğünde aynı yönde giden Murat G. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen Demir, yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kurye olarak çalışan Demir, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Murat G. ise gözaltına alındı.