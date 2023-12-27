Diyanet İşleri Başkanlığı 7 uzman yardımcısı ile 41 sözleşmeli personel alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında açık bulunan pozisyonlara 7 uzman yardımcısı ile 41 sözleşmeli personel alacak.Abone ol
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan uzman yardımcıları 2-15 Ocak, sözleşmeli personeller ise 15-26 Ocak arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden müracaat edebilecek.
Alıma ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim, Yunanistan'a gitti