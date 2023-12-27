BIST 7.301
DOLAR 29,40
EURO 32,54
ALTIN 1.954,64
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Diyanet İşleri Başkanlığı 7 uzman yardımcısı ile 41 sözleşmeli personel alacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Diyanet İşleri Başkanlığı 7 uzman yardımcısı ile 41 sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında açık bulunan pozisyonlara 7 uzman yardımcısı ile 41 sözleşmeli personel alacak.

Abone ol

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan uzman yardımcıları 2-15 Ocak, sözleşmeli personeller ise 15-26 Ocak arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden müracaat edebilecek.

Alıma ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim, Yunanistan'a gitti
Foto Galeri Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim, Yunanistan'a gitti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Son dakika! Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca tahliye edildi
Son dakika! Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca tahliye edildi
Pes etmedi, kırık bilekle Avrupa şampiyonu oldu
Pes etmedi, kırık bilekle Avrupa şampiyonu oldu
Otomobille çarpışan motosikletteki kurye hayatını kaybetti
Otomobille çarpışan motosikletteki kurye hayatını kaybetti
Yılbaşı alışverişi yaparken sahte çikolatalara dikkat!
Yılbaşı alışverişi yaparken sahte çikolatalara dikkat!
Beton dökülen inşaat çöktü! 6 işçi yaralandı!
Beton dökülen inşaat çöktü! 6 işçi yaralandı!
Fotoğraf çekerken 50 metrelik kanyondan düştü!
Fotoğraf çekerken 50 metrelik kanyondan düştü!
Elazığ’da tek katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Elazığ’da tek katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Galatasaray'da Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıkları devam ediyor
Galatasaray'da Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıkları devam ediyor
MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti
MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti
Tekirdağ'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü!
Tekirdağ'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü!
Tüyler ürperten vahşet! Anne ve 4 çocuğu kanlar içinde bulundu
Tüyler ürperten vahşet! Anne ve 4 çocuğu kanlar içinde bulundu
Denizli'de 23 yaşındaki Büşra feci şekilde can verdi
Denizli'de 23 yaşındaki Büşra feci şekilde can verdi